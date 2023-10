Taxi in sciopero il 10 ottobre: decreto Asset e preoccupazioni dei tassisti

Lo sciopero dei taxi del 10 ottobre è un ulteriore capitolo di una disputa in corso tra la categoria dei tassisti e il governo italiano sul decreto Asset.

Il prossimo 10 ottobre vedrà un’ampia protesta da parte dei tassisti italiani, con uno sciopero di 24 ore annunciato in varie città del paese. La causa scatenante di questa azione è il decreto Asset, un provvedimento complesso e controverso che è stato predisposto in modo affrettato durante il periodo estivo e ha visto tempi di approvazione estremamente rapidi, fissati a soli 60 giorni. Questa è la posizione dichiarata dall’Usb Taxi, che sta organizzando la protesta insieme ad altre sigle sindacali.

Il decreto Asset è stato oggetto di aspre critiche fin dalla sua formulazione. Gli operatori del settore ritengono che sia inopportuno e carente di un quadro concreto per il rilascio di nuove licenze di taxi. Una delle principali preoccupazioni riguarda l’aumento delle licenze senza una base solida di dati e analisi. Questa situazione, secondo l’Usb Taxi, rischia di creare una situazione di sovraffollamento nel settore dei trasporti pubblici, con conseguenze potenzialmente negative sia per i tassisti esistenti che per la qualità complessiva dei servizi di taxi.

L’Usb Taxi ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che il decreto Asset potrebbe portare a un scaricabarile tra gli enti locali e il governo centrale riguardo alle responsabilità per l’aumento delle licenze. Senza dati concreti a sostegno delle decisioni, le questioni legate alla gestione del settore dei taxi potrebbero diventare un campo di battaglia politica, con il potenziale rischio di effetti negativi sui consumatori e sugli stessi tassisti.

La protesta dei tassisti prevista per il 10 ottobre è un segno della crescente tensione tra la categoria e le istituzioni governative riguardo al futuro del settore dei trasporti pubblici in Italia. Gli operatori del settore richiedono una revisione del decreto Asset e una maggiore attenzione alle esigenze e alle preoccupazioni degli stessi tassisti.