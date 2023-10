I film e le serie tv da non perdere nel mese di ottobre

Da Killers of the Flower Moon a Lupin parte 3 fino a Dogman e la terza stagione di Upload, ecco quali sono i film e le serie tv imperdibili di ottobre 2023

Se il mese di settembre era ricco di film da non perdere al cinema, il mese di ottobre vi risulterà leggermente più scarico anche se non completamente privo di perle da recuperare assolutamente. Sul versante dello streaming, invece, la situazione è completamente diversa. Ad ottobre le piattaforme di streaming si riempiranno di contenuti, soprattutto a tema Halloween. Le storie dell’orrore o anche solamente da brividi affolleranno Netflix e Disney+ come se non ci fosse un domani. Speriamo che tra questi nuovi prodotti almeno uno possa entrare a far parte dei nostri preferiti del mese. Pronti a scoprire le novità cinematografiche e seriali di ottobre?

Al cinema ad ottobre

Killers of the Flower Moon

Dopo l’anteprima mondiale al Festival del Cinema di Cannes finalmente il nuovo film di Martin Scorsese con protagonisti i premi Oscar Leonardo DiCaprio e Robert De Niro sta per arrivare nei cinema italiani. Il debutto nelle sale nostrane è previsto per il 19 ottobre e noi non vediamo davvero l’ora. Dalla critica che ha avuto l’opportunità di visionare il film a Cannes è emerso che Killers of the Flower Moon sarebbe tra i migliori film dell’anno. La curiosità e l’entusiasmo generale è quindi notevole. La pellicola si ambienta nell’Oklahoma degli anni Venti, quando i membri della Nazione Osage scoprono che sotto le loro terra c’è una miniera di petrolio. Alcuni membri vengono uccisi, ad indagare l’FBI, che individua tra i colpevoli il proprietario agricolo William Hale, zio di Ernest Burkhart che aveva sposato per interessi l’indiana Mollie.

In Killers of the Flower Moon, Robert De Niro interpreta William Hale, leader politico locale che è diventato ricco attraverso commerci sleali e accordi con i nativi Osage. Hale ha una visione negativa dei nativi americani e cerca di convincere suo nipote, Ernest Burkhart (DiCaprio), a sposare la nativa Osage Molly per rubare il petrolio dalla sua terra. Hale assume un ruolo centrale nella storia quando viene sospettato dei recenti omicidi dei nativi Osage compiuti per impossessarsi del petrolio sulla loro terra. Ruolo perfetto per De Niro.

Il film è l’adattamento sul grande schermo del romanzo “Gli assassini della terra rossa” di David Grann, il quale è ispirato ad una storia vera.

Conosciamo tutti benissimo la bravura e lo spessore di DiCaprio, per questo vi invitiamo a prestare attenzione all’interpretazione di Lily Gladstone, definita dallo stesso DiCaprio come incredibile: “Lily ha una presenza e una forza incredibili. Ha trascorso mesi a studiare Mollie Burkhart e la sua famiglia, lavorando a fondo per comprendere le complessità di questa donna, il suo rapporto con Ernest e la sua eredità all’interno della comunità Osage”.

Sappiamo che la domanda più gettona per quanto riguarda questo film è: quanto dura? Sulla durata di Killers of the Flower Moon si è speculato a lungo ma ora abbiamo il minutaggio ufficiale: la pellicola durerà ben 3 ore e 26 minuti, risultato quindi addirittura più lunga di Oppenheimer di Christopher Nolan (che è diventato il biopic di maggior successo della storia del cinema, battendo il precedente record di Bohemian Rhapsody). Considerato che l’ultimo film di Nolan, nonostante la lunghissima durata, è stato un vero e proprio successone, possiamo sperare in positivo anche per il film di Scorsese.

La pellicola vi aspetta nelle sale dal 19 ottobre grazie a 01 Distribution.

DogMan

Il film che ha conquisto il cuore di molti, critica e pubblico, all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è pronto a debuttare il sala. Dopo alcuni rinvii, il film infatti doveva approdare nelle sale italiane il 28 settembre, Dogman debutterà al cinema il 12 ottobre. Diretto da Luc Besson e con protagonista Caleb Landry Jones, Dogman racconta la storia di Douglas, un uomo che ha subito una serie di abusi da bambino dal padre violento, venendo anche gettato in mezzo ai cani. Questi però invece di attaccarlo decidono di proteggerlo, diventando suoi alleati. In un viaggio per guarire dai traumi infantili e dalle lesioni fisiche, Douglas cerca di trovare la propria strada, anche se ciò significa andare contro le regole della società, il proprio genere ed esagerare con il suo amore per i cani.

Preparatevi a piangere perché il film si preannuncia molto commovente.

L’Esorcista – Il credente

Se siete in cerca del film perfetto da vedere ad Halloween al cinema e non temete di uscire traumatizzati e con qualche incubo dalla sala, allora L’Esorcista – Il credente è il film che state cercando. Dopo la tragica scomparsa di sua moglie incinta in un terremoto ad Haiti, avvenuta 12 anni prima, Victor Fielding (interpretato da Leslie Odom Jr.) ha cresciuto da solo la loro figlia Angela (Lidya Jewett). Ma quando Angela e la sua amica Katherine (Olivia Marcum) spariscono nel bosco, per poi tornare tre giorni dopo senza ricordare cosa sia successo, si scatena una serie di eventi che costringeranno Victor a confrontarsi con il male nella sua forma più oscura e, nel terrore e nella disperazione, a cercare l’unica persona in vita che abbia mai assistito a qualcosa di simile: Chris MacNeil (Ellen Burstyn).

Non si tratta di uno spin-off, di un reboot ma di un vero e proprio sequel diretto di L’Esorcista di William Friedkin.

Se siete deboli di cuore non vi consigliamo la visione, questo film promette di far davvero paura. L’Esorcista – Il credente vi aspetta al cinema dal 5 ottobre.

In streaming ad ottobre 2023

Come vi accennavamo in apertura, se in sala le pellicole del mese di ottobre, complice lo sciopero degli attori ed i tanti rinvii, sono decisamente inferiori in numero rispetto alle tante pellicole che hanno affollato le sale nel mese di settembre, ecco che i palinsesti delle piattaforme streaming seguono un andamento contrario.

Su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, AppleTV+ e tutte le altre realtà sono tantissime le serie ed i film in arrivo.

David Beckham, Netflix – 4 ottobre

Se siete appassionati di calcio sicuramente conoscerete David Beckham, ma anche se non lo siete perché il calciatore più popolare del Regno Unito è noto anche per la sua vita mondana e la relazione che catturò gli occhi dei riflettori negli anni ’90. David Beckham approda su Netflix il 4 ottobre con una miniserie a lui dedicata e diretta da Fisher Stevens.

La serie esplorerà le umili origini della classe operaia di Beckham nell’East London, e la grinta e la determinazione che lo hanno portato a diventare uno degli atleti più riconoscibili e più seguiti di tutti i tempi. Il progetto promette anche la visione di filmati d’archivio personali mai visti prima e interviste con la famiglia, gli amici e le figure chiave della vita di Beckham. Anche se i nomi di queste persone non sono ancora stati resi noti, i Beckham fanno parte di una cerchia ristretta di persone di spicco, tra i loro amici, infatti figurano, Eva Longoria, Tom Cruise, Guy Ritchie, Elton John e il Principe William e il Principe Harry. I cameo saranno quindi diversi e molto attesi.

Everything Now, Netflix – 5 ottobre

I fan di Euphoria ed Elite saranno felici di sapere che il 5 ottobre su Netflix approderà Everything Now, serie tv che promette di calcare l’onda del successo delle due menzionate serie tv. Quando la sedicenne Mia torna a casa dopo un lungo periodo di ricovero per un disturbo alimentare, si ritrova di nuovo nel caotico mondo delle scuole superiori e scopre che gli altri hanno proseguito la loro vita da adolescenti senza di lei. Armata di una lista dei desideri in continua evoluzione, tre migliori amici e una nuova cotta, Mia si butta a capofitto in un mondo di appuntamenti, feste e primi baci, scoprendo presto che non tutto nella vita può essere pianificato.

La serie appare quindi come un vero e proprio teen drama a tinte queer che desidera seguire la scia di Euphoria e della serie Netflix Elite.

Lupin parte 3, Netflix – 5 ottobre

Gli appassionati delle storie del Ladro gentiluomo sapranno già che il 5 ottobre su Netflix approderà la tanto attesa terza parte di Lupin, la serie con protagonista Omar Sy.

In questi nuovi 7 episodi Omar Sy tornerà nel ruolo di Assane Diop al fianco di Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella. Assane ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l’angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

Non sappiamo ancora dirvi se questa sarà l’ultima stagione della serie tv ma quello che possiamo assicurarvi è che i colpi di scena si susseguono come mai prima.

Loki 2, Disney+ – 5 ottobre

Tom Hiddleston è pronto a tornare a vestire i panni del Dio dell’inganno per almeno un’altra stagione di Loki, la serie tv Marvel di Disney+ che ha fatto il suo debutto nell’ormai lontano 2021. Se la prima stagione rappresentava una vera novità per gli utenti di Disney+ ed i fan della Marvel, essendo il primo vero prodotto interamente dedicato al multiverso, questa seconda stagione avrà l’arduo compito di non deludere le aspettative e rispondere alle tante domande lasciate in sospeso dal finale di stagione.

Vi anticipiamo che gli episodi saranno solo 6 e che al day one verrà distribuito solo il primo capitolo, per i restanti toccherà attendere la release settimanale prevista, in questo caso, ogni giovedì. Ad affiancare Tom Hiddleston nel corso dei vari capitoli saranno: Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, Jonathan Majors (nei panni di Kang), Ke Huy Quan nel ruolo del cervello della TVA e Owen Wilson in quello di Mobius.

La caduta della casa degli Usher, Netflix – 12 ottobre

I lettori più assidui dalle opere di Edgar Allan Poe sapranno che il 12 ottobre debutterà su Netflix La caduta della casa degli Usher, miniserie perfetta per Halloween e l’ultima creazione di Mike Flanagan, lo stesso creatore di Hill House e The Midnight Club. Le prime recensioni della critica sono entusiaste e urlano al capolavoro.

Ma di cosa si tratta? La miniserie Netflix è incentrata sugli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher, che hanno trasformato la Fortunato Pharmaceuticals in un impero di ricchezza, privilegio e potere. Mentre le ombre del passato vengono a galla, una donna misteriosa che proviene dalla loro giovinezza scatena il terrore sugli eredi della dinastia Usher. I fratelli Usher sono interpretati con sapienza dai veterani Bruce Greenwood e Mary McDonnell mentre il loro peggior incubo che torna dal passato per distruggerli ha il volto di Carla Gugino, habitué dei lavori di Mike Flanagan. Con loro la star di Star Wars Mark Hamill, Michael Trucco, T’Nia Miller, Paola Nuñez, Henry Thomas, Kyleigh Curran e molti altri. Avete capito che il cast è letteralmente incredibile!

Lezioni di chimica, Apple TV+ – 13 ottobre

La serie tv con protagonista il premio Oscar Brie Larson è tra gli show più interessanti della stagione autunnale. I lettori più attenti sapranno già che la serie è basata sul romanzo best seller della scrittrice e scienziata Bonnie Garmus. Lezioni di chimica è ambientata nei primi anni ’50 e segue Elizabeth Zott (Brie Larson), il cui sogno di diventare una scienziata viene stroncato dalla società patriarcale in cui vive. Quando Elizabeth viene licenziata dal laboratorio, accetta un lavoro come conduttrice in un programma televisivo di cucina e si propone di insegnare a una nazione di casalinghe trascurate, e agli uomini che improvvisamente la stanno ascoltando, molto più che semplici ricette.

Lezioni di chimica farà il suo debutto su Apple TV+ il 13 ottobre con i primi due episodi, i successivi verranno rilasciati a cadenza settimanale ogni venerdì fino al 24 novembre.

Piccoli Brividi, Disney+ – 13 ottobre

Chi è che da piccolo non ha mai visto un volume di Piccoli Brividi? Per chi è nato negli anni ’90 questi piccoli volumetti dell’orrore o appunto dei brividi erano un vero e proprio must have delle edicole. I bambini compravano il nuovo volume prima di entrare a scuola, lo legavano durante l’intervallo e ne discutevamo tra di loro nei vari momenti di pausa. La lettiera di Piccoli Brividi diventava quasi in momento di condivisione e se non si leggeva la serie si correva il rischio di restare esclusi dalle conversazioni degli amichetti.

Nell’epoca del revival dei cult degli anni passati ecco che Disney ha realizzato la serie tv live action tratta proprio da Piccoli Brividi, la serie di romanzi di R.L. Stine.

Immergendo gli spettatori in un mondo di mistero e suspense, la nuova serie di Piccoli brividi segue un gruppo di cinque liceali che intraprendono un viaggio oscuro e contorto per indagare sulla tragica scomparsa, avvenuta tre decenni prima, di un adolescente di nome Harold Biddle, portando alla luce anche oscuri segreti del passato dei loro genitori.

Per i nostalgici ma anche per coloro che non hanno letto la saga ma ne sono sempre stati affascinati, Piccoli Brividi vi aspetta su Disney+ dal 13 ottobre.

Upload 3, Prime Video – 20 ottobre

Dopo l’uscita della seconda stagione di Upload Amazon Prime Video non ha rilasciato alcuna dichiarazione né ha mai ufficialmente rinnovato la serie ma ecco che a sorpresa la terza stagione dello show approderà in streaming dal 20 ottobre.

Con i nuovi capitoli seguiremo la storia di Nora e di Nathan, il nuovo “scaricato”, mentre affrontano la loro relazione e cercano di fermare la misteriosa cospirazione che minaccia di distruggere milioni di vite. Riusciranno a bloccare Freeyond e ad avere finalmente una vera vita insieme? O è solo questione di tempo prima che la testa di Nathan esploda? Nel frattempo, a Lakeview, è stata attivata una copia di backup di Nathan e Ingrid non ha intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda possibilità d’amore. Nel mondo reale, Aleesha scala i ranghi di Horizen, occupandosi dell’istruzione in materia di intelligenza artificiale e si imbatte in una nuova relazione sentimentale. E Luke, tutto solo a Lakeview, è costretto a trovare i fondi per pagare il suo soggiorno in paradiso, spingendosi a lavorare nella Zona Grigia.

Su Prime Video, ogni venerdì, saranno disponibili due nuovi episodi di Upload 3 fino al finale di stagione, che arriverà online il 10 novembre.