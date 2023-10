Gothic II Complete Classic per Nintendo Switch annunciato con trailer e data d’uscita

THQ Nordic ha annunciato l’arrivo di Gothic II Complete Classic per Nintendo Switch, il porting di Gothic II rilasciato nel 2005 su PC. Il lancio è previsto per il 29 novembre. Vediamo il trailer d’annuncio:

Gothic II Complete Classic per Nintendo Switch proporrà, al pari del porting del primo capitolo, diversi miglioramenti sul fronte grafico e tecnico e diverse nuove feature. Questa edizione include al suo interno anche il DLC Night of the Raven. Leggiamo la descrizione ufficiale:

“L’iconico sequel di un classico RPG di culto. Continuate la storia dell’Eroe Senza Nome in Gothic II Complete Classic, il pluripremiato sequel che ha migliorato il suo predecessore sotto ogni aspetto. Scopritelo ora per la prima volta su Nintendo Switch.

Gothic II Complete Classic riunisce l’emozione di Gothic II e dell’add-on Night of the Raven per la prima volta su console. Avete abbattuto la barriera magica e pubblicato i prigionieri della Valle delle Miniere. Ora gli ex criminali delle foreste e delle montagne stanno causando problemi nella capitale di Khorinis. La milizia cittadina è impotente a causa della sua scarsa forza al di fuori della città, tutti sono indifesi contro gli attacchi dei banditi”.

Gothic II Complete Classic sarà disponibile al prezzo di 29,99 euro.L’edizione fisica sarà venduta esclusivamente tramite il THQ Nordic Store.