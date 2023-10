Call of Duty: Modern Warfare III, Beta disponibile e tutte le novità

Finalmente è arrivato il momento di giocare alla Beta di Call of Duty: Modern Warfare III! La Beta di MW III sarà suddivisa in due diversi fine settimana, con ulteriori mappe e modalità di gioco previste nel corso della Beta. Le mappe multigiocatore saranno immediatamente familiari a chiunque abbia giocato a Call of Duty: Modern Warfare 2 del 2009, con gli ultimi progressi tecnici e le moderne meccaniche di movimento per un’esperienza completamente rinnovata. Di seguito le date di accesso alla beta:

6 – 7 ottobre early access solo su PlayStation

8 – 10 ottobre open beta solo su PlayStation

12 – 13 ottobre early access Xbox + PC e open beta su PlayStation

14 – 16 ottobre open beta su tutte le piattaforme

Per quanto riguarda gli orari, l’early access per PlayStation inizierà il 6 ottobre alle 19.00 con il weekend di beta per PlayStation che si concluderà il 10 ottobre alle 19.00. Il secondo weekend di beta, invece, inizierà il 12 ottobre alle 19.00 e si concluderà il 16 ottobre alle 19.00.

Ma non solo: ieri 5 ottobre si è svolto Call of Duty NEXT, che ha presentato una vasta gamma di contenuti in arrivo in diverse modalità e titoli. Partendo da Modern Warfare III, si è potuto dare un primo sguardo approfondito a Multiplayer e Zombies, seguito da importanti annunci per Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Warzone Mobile. Un bel modo per celebrare il 20° anniversario di Call of Duty! Durante NEXT è stata anche presentata Urzikstan, la prossima mappa di Call of Duty: Warzone e una regione importante nella narrativa di Call of Duty: Modern Warfare. In arrivo a dicembre come parte della Stagione 01, questa metropoli sul confine orientale del Mar Nero comprende 11 punti di interesse distinti e memorabili.

Inoltre, per celebrare l’arrivo della Beta di Call of Duty: Modern Warfare III, i campioni dell’SSC Napoli hanno avuto l’opportunità di giocarci in anteprima. Una sfida entusiasmante, che ha visto contrapporsi due squadre capitanate rispettivamente da Giovanni Di Lorenzo, grande appassionato di Call of Duty, e Victor Osimhen, capocannoniere dello scorso campionato. A supportare i due capitani altri campioni del calibro di Kvaratskhelia, Simeone, Ostigard ed Elmas. Dopo aver festeggiato il terzo scudetto – i campioni d’Italia hanno quindi messo momentaneamente da parte le loro scarpette per sfidarsi a colpi di joypad!

