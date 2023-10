L’Esorcista – Il Credente: da oggi nelle sale cinematografiche

Oggi, 5 ottobre, arriva nelle sale cinematografiche il film L’Esorcista – Il Credente, nuovo capitolo della saga horror, realizzato in quest’occasione dalla Blumhouse.

Ecco il trailer di L’Esorcista – Il Credente.

Questa è la sinossi del film:

Dopo la tragica scomparsa di sua moglie incinta in un terremoto ad Haiti, avvenuta 12 anni fa, Victor Fielding (interpretato da Leslie Odom Jr.) ha cresciuto da solo la loro figlia Angela (Lidya Jewett). Ma quando Angela e la sua amica Katherine (Olivia O’Neill) spariscono nel bosco, per poi tornare tre giorni dopo senza ricordare cosa sia successo, si scatenano una serie di eventi che porteranno Victor a confrontarsi con il male nella sua forma più oscura. Victor dovrà cercare l’unica persona in vita che abbia mai assistito a qualcosa di simile: Chris MacNeil.