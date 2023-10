Marvel’s Spider-Man 2 e Adidas: arrivano le sneakers in tema con il gioco

Sony Interactive Entertainement, Insomniac Games e Adidas hanno stretto una collaborazione per il lancio di una collezione di abbigliamento e calzature tutta dedicata a Marvel’s Spider-Man 2. Tra i prodotti della collezione figurano anche queste coloratissime sneakers che potete ammirare qui sopra.

La collezione dedicata alla nuova avventura di Peter Parker e Miles Morales ha l’intento di catturare “il momento in cui la tuta avanzata di Peter Parker viene invasa dal simbionte Venom”e predilige proprio i colori di Spider-Man tra cui rosso, nero e blu. Le stesse sneakers recuperano proprio quei colori con la suola che riprende lateralmente i motivi di una ragnatela.

La collezione, come dicevamo, comprenderà diversi elementi, tra cui scarpe da ginnastica Ultraboost J e Ultra 4D, tacchetti da calcio Adizero 12.0, felpe e calzamaglie a compressione. Le sneakers saranno in vendita su Adidas Online e rivenditori selezionati, ma non è chiaro se saranno distribuite anche in Italia.

Restando in tema di Marvel’s Spider-Man, vi ricordiamo che qualche giorno fa Sony ha annunciato l’arrivo del bundle PS5 dedicato a Marvel’s Spider-Man 2 contenente una PlayStation 5 Standard e il codice per scaricare il gioco dallo store digitale.

Marvel’s Spider-Man 2 sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2023 su PS5.