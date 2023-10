IVIPRO Days 2023: annunciate le date dell’evento videoludico dedicato alla promozione del territorio italiano

In arrivo la nuova edizione degli IVIPRO Days, l’evento dedicato al videogioco come risorsa per raccontare il territorio e il patrimonio culturale.

IVIPRO annuncia le date della nuova edizione degli IVIPRO Days, l’appuntamento annuale italiano dedicato al videogioco come risorsa per raccontare il territorio e il patrimonio culturale. L’edizione 2023 si terrà a Trieste 27 e 28 ottobre all’interno della splendida cornice del Trieste Science+Fiction Festival, uno dei più importanti eventi italiani dedicati alla fantascienza.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare il pubblico riguardo l’argomento, ma di consentire anche e soprattutto il confronto e la condivisione di temi tra studi di sviluppo, realtà locali ed enti culturali, studenti e appassionati attraverso tutta una serie di tavole rotonde e conferenze.

Durante le due giornate degli IVIPRO Days si parlerà in particolar modo di distopia e politica, di paesaggi sonori e mondi sci-fi; di miraggi estivi, avventure maltesi e sparatutto ambientati in Italia. Spazio anche per i videogiochi a scuola e per la realtà virtuale, declinata sia in chiave storica che turistica con la partecipazione di critici e content creator.

Verranno inoltre annunciati i vincitori del Premio IVIPRO 2023 per le migliori tesi di laurea sul videogioco e a concludere ci sarà la proiezione di “Knit’s Island”, lungometraggio girato all’interno del mondo digitale e post-apocalittico di DayZ.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa vi rimandiamo al sito ufficiale di IVIPRO dove trovate anche il programma ufficiale degli IVIPRO Days. Lo trovate a questo indirizzo.