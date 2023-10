Alan Wake 2, Remedy svela un nuovo personaggio: è un’agente del FBC interpretata da Janina Gavankar

Tramite un post su X, Remedy ha svelato un nuovo personaggio che farà parte del cast di Alan Wake 2. Si tratta di Kiran Estevez, un agente del Federal Bureau of Control, che probabilmente rivestirà un ruolo di un certo peso all’interno della narrazione del gioco.

What is a shady government organisation like the Federal Bureau of Control looking for in Bright Falls, and what's got them so interested in Cauldron Lake? @janina is FBC Agent Kiran Estevez in Alan Wake 2. #AlanWake pic.twitter.com/CSREL1A4HQ

— Alan Wake 2 (@alanwake) October 3, 2023