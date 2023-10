The Nun 2: online i primi otto minuti del film in anteprima gratuita

Ecco i primi otto minuti di The Nun 2, il secondo capitolo della saga spin-off di The Conjuring.

La Warner Bros. ha caricato online i primi otto minuti di The Nun 2, offrendoli in anteprima gratuita. Si tratta del secondo capitolo della saga spin-off di The Conjuring.

Ecco la sinossi di The Nun 2:

1956 – Francia. Un prete viene assassinato. Un male si sta diffondendo. Il sequel del film campione d’incassi segue le vicende di Suor Irene, nel momento in cui arriverà a trovarsi di nuovo faccia a faccia con Valak, la suora demoniaca.

Il film The Nun 2 vede protagonista Taissa Farmiga nel ruolo di Suor Irene, affiancata da Jonas Bloquet, Storm Reid, Anna Popplewell, Bonnie Aarons. Alla regia della produzione troviamo Michael Chaves, che dirige da una sceneggiatura di Ian Goldberg & Richard Naing e Akela Cooper.

Ricordiamo che la saga di The Conjuring ha fino ad ora prodotto tre film della serie principale, tre capitoli su Annabelle, e due su The Nun. Il film The Nun 2 è arrivato nelle sale cinematografiche a settembre.

