Tex Week: una settimana di festeggiamenti a Milano per il personaggio Bonelli

Sono passati 75 anni da quando, il 30 settembre 1948, debuttava in edicola il primo albo a striscia di Tex, il personaggio creato da Gianluigi Bonelli e realizzato graficamente da Aurelio Galleppini, destinato a diventare il più amato eroe del fumetto italiano e uno dei più longevi del fumetto mondiale. Sergio Bonelli Editore celebra questo prestigioso traguardo in compagnia di Rinascente con la “Tex Week”: una settimana speciale dedicata al Ranger che si svolgerà presso la Rinascente Milano Piazza Duomo dal 3 al 9 ottobre per festeggiare un’icona capace di travalicare i confini del suo tempo, esaltare la bellezza della vita on the road, superare le frontiere e coinvolgere generazioni di lettori con le sue infinite storie.

Racconta Davide Bonelli, presidente di Sergio Bonelli Editore:

Quest’anno il nostro Tex compie 75 anni. Per questo vogliamo festeggiarlo con una settimana di iniziative, allestimenti ed eventi speciali dedicati a lui, proprio qui, a Milano, nella città di Sergio Bonelli Editore. Assieme agli amici di Rinascente, appassionati di fumetti e preparatissimi sul mondo del Ranger e dei suoi pard, abbiamo pensato di offrire a tutti i fan di Aquila della Notte un’esperienza del tutto nuova, che speriamo possa conquistarli. L’augurio mio e di tutta la redazione di via Buonarroti è che durante la Tex Week chiunque visiti la Rinascente di piazza Duomo possa, per 7 giorni, sentirsi a Casa di Tex e celebrare con lui un compleanno sul sentiero dell’avventura. Il Ranger è un eroe sempre in viaggio. Il suo dura da 75 anni ma, come dimostrano i tantissimi lettori di ogni età, è un viaggio appena iniziato, come per ogni anniversario che si rispetti.

Aggiunge Pierluigi Cocchini, AD di Rinascente:

Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare la Milano Tex Week e festeggiare i 75 anni del più famoso fumetto italiano: Rinascente Milano Duomo è il medium ideale per un magnifico take over dedicato ad Aquila della Notte e ai suoi famosissimi pard. Tex è stato il mio primo fumetto e ricordo perfettamente le bellissime sensazioni nell’attesa di una nuova uscita, nell’odore della carta fresca di stampa, nelle stupende storie che mi trascinavano nel mitico mondo del far west: desideravo “essere” Tex Willer, non solo leggerlo. Da adulto le emozioni continuano come e più di allora: mai avrei pensato che Tex potesse campeggiare fiero nelle 8 vetrine della Rinascente, occupare l’AIR SNAKE con i prodotti celebrativi dedicati, caratterizzare come un saloon il bar del piano basement ed organizzare un emozionante party in una delle più belle location al mondo: le terrazze di Rinascente Duomo. TEX, insieme al vecchio cammello KIT CARSON, il figlio KIT, l’iconico TIGER JACK e naturalmente gli indiani Navajos, stanno per invadere Milano. Occhio, potrebbero aggirarsi in città anche El Morisco, la Tigre Nera, Jim Brandon, Capitan Barbanera, Tom Devlin, Lefty, El Muerto e quei tizzoni d’inferno di Mefisto e Yama: nei prossimi giorni, prevedo frequenti scazzottate e lunghe cavalcate nella Monument Valley. Tanti auguri, incredibile satanasso!.

In occasione della Tex Week, tutte le vetrine di Rinascente presenteranno una speciale esposizione dedicata al personaggio, la Tex Duomo Exhibition, e prenderanno vita a partire dalle ore 19.30 del 3 ottobre, ricostruendo con evocative maxi installazioni alcune delle più belle copertine e dei più amati personaggi del mondo di Tex, nemico dei prepotenti e dei gradassi.

L’Air Snake del Design Supermarket, al piano -1 di Rinascente, sarà invece dedicato alle nuove speciali collezioni di merchandising che omaggeranno i 75 anni di Tex: t-shirt, felpe, accessori, pin. Qui sarà possibile fotografarsi col proprio eroe grazie al Photo Corner realizzato per l’occasione, che ospiterà anche 3 firmacopie con alcuni disegnatori del grintoso Ranger nemico di ogni ingiustizia, di suo figlio Kit Willer, del simpaticamente burbero Kit Carson e del fiero navajo Tiger Jack. Tra gli ospiti attesi: Fabio Civitelli, Pasquale Del Vecchio e Maurizio Dotti. Anche il bar di Rinascente, sempre al piano -1, non mancherà di sorprendere e sfoggerà, solo per una settimana, un look da fumetto, in omaggio al Ranger mentre in store verrà diffusa una playlist ideata appositamente per l’occasione. Inoltre, in anteprima assoluta e in edizione Variant proprio per la Tex Week, nell’Air Snake di Rinascente sarà in vendita TEX. LA CAVALCATA DEL DESTINO, l’imperdibile volume celebrativo creato appositamente per il settantacinquesimo compleanno di Tex. Una storia inedita e sorprendente, firmata da Mauro Boselli e disegnata da Claudio Villa, che ci riporta ad alcuni dei giorni più tragici e importanti della vita di Aquila della Notte, quelli seguirono la morte dell’amata Lilith.

In occasione dei 75 anni di Tex, anche Poste Italiane partecipa alla Tex Week e comunica che è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato a Tex Willer. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è a cura di Sergio Bonelli Editore e riproduce un disegno di Aurelio Galleppini, ottimizzato dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Dalle ore 08.20 alle 14.10 di martedì 3 ottobre presso l’ufficio postale Milano Palazzo della Regione sarà disponibile l’annullo realizzato per l’occasione, mentre la cerimonia di timbratura del francobollo ordinario ha avuto luogo proprio alla Rinascente di Milano nel corso della conferenza stampa di presentazione della Tex Week. Nei sessanta giorni successivi all’evento, il timbro figurato sarà depositato presso lo sportello filatelico dell’Ufficio Postale di Milano Palazzo della Regione via Algarotti 1 Milano 20124 al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per i più curiosi e per tutti gli amanti del West, la Tex Week sarà festeggiata anche sui canali social e sul sito sergiobonelli.it con contenuti speciali dedicati al Grande West, redatti a cura dalla redazione di via Buonarroti e pensati per ripercorrere alcuni dei libri e dei film classici che tanto spazio hanno nelle storie e nell’immaginario di Aquila della Notte e del Popolo Rosso. La Tex Week celebrerà così l’epopea di Tex e anche quella della Frontiera americana, dalla sua creazione ai giorni nostri, attraversando gli eventi e i personaggi della serie e gli straordinari artisti della matita e del pennello che hanno reso Tex il mito che noi tutti conosciamo. Per questo a sostenere i festeggiamenti ci sarà anche Visit-Usa, l’associazione senza fini di lucro che ha come scopo principale quello di promuovere e sviluppare il turismo dall’Italia verso gli Stati Uniti. Per celebrare il personaggio, Visit-Usa ha preparato una mini-guida dell’“America di Tex” e itinerari tematici consultabili sul sito visitusaita.org per costruire il proprio viaggio sulle tracce e sulle piste del Ranger. Ad affiancare Visit-Usa anche Latitudes Travel Magazine latitudeslife.com.

