Priscilla: il trailer ufficiale del film di Sofia Coppola

Online è stato pubblicato il trailer di Priscilla, il lungometraggio di Sofia Coppola che racconta la storia dell’ex moglie di Elvis Presley. Si tratta i un film che arriverà negli Stati Uniti a novembre.

Ecco il trailer ufficiale di Priscilla.

l film è basato sul libro di memorie di Priscilla Presley del 1985 intitolato “Elvis and Me”, che descrive in dettaglio la relazione con Elvis Presley. La storia parte dal loro primo incontro a Bad Nauheim, in Germania, nel 1959, passando per il loro matrimonio a Las Vegas del 1967 e per la nascita della loro figlia, Lisa Marie.

Il trailer mette in evidenza alcuni dei momenti più iconici della coppia, nonché il loro divorzio. Questo lungometraggio è stato presentato durante l’80esima mostra del Cinema di Venezia, alla quale ha partecipato anche la stessa Priscilla Presley.

Il film è stato ben accolto durante Venezia 80, ed il prossimo mese farà il suo esordio nelle sale cinematografiche americane. I protagonisti sono Cailee Spaeny e Jacob Elordi.