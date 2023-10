Only Murders in the Building avrà una quarta stagione

Hulu ha deciso di rinnovare la serie TV Only Murders in the Building, presente in Italia su Disney+.

Da poco è stata resa nota la notizia che Only Murders in the Building avrà anche una quarta stagione. Hulu ha deciso di portare avanti la serie TV che nel nostro Paese è disponibile sulla piattaforma Disney+.

Sia su Hulu che su Disney+ Only Murders in the Building è una delle serie più viste in assoluto. In particolare su Hulu è la serie comedy più vista, ed il prodotto original più visto nel giorno della sua uscita durante questo 2023.

La serie segue Charles Haden-Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) e Mabel Mora (Selena Gomez), tre vicini di casa in un appartamento di New York chiamato Arconia, che nella prima stagione si ritrovano per registrare un podcast crime sull’omicidio del residente Tim Kono (Julian Cihi).

La seconda stagione li ha visti indagare sull’omicidio di Bunny Folger (Jayne Houdyshell), presidente del consiglio di amministrazione dell’appartamento.

Mentre, nella terza stagione i protagonisti cercano l’assassino di Ben Glenroy (Paul Rudd), un famoso attore che muore la sera della prima del suo debutto a Broadway. La terza stagione ha visto anche la presenza di Meryl Streep.