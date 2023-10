Lies of P per PS5 e PS4 disponibile già in sconto grazie all’offerta Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una copia di Lies of P in versione PS4 e PS5. Vediamo la promozione.

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Lies of P in versione PS5 e PS4 a prezzo scontato. Lo sconto segnalato è di 8 euro, ossia del 13% rispetto al prezzo consigliato. Potete acquistare il prodotto cliccando su uno dei due box che trovate qui sotto:

Il prezzo consigliato per questo prodotto è 59,99 euro. Il prezzo attuale è il più basso di sempre, considerato che il gioco è appena uscito. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Lies of P è l’ambizioso soulslike ispirato al romanzo “le Avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che “Lies of P è una splendida fiaba nera che seduce e incanta sin dalle prime ore di gioco. L’opera di Neowiz Games recupera gran parte degli stilemi delle opere di FromSoftware, regalandoci un soulslike divertente e appagante che reinterpreta in maniera virtuosa la novella del celebre burattino di legno. Nonostante il gioco non porti nulla di davvero innovativo sul fronte ludico, Lies of P resta un’avventura dotata di un grande carisma e di un’immaginario incantevole che omaggia i capolavori di Hidetaka Miyazaki con grande cura e delicatezza.”

