Lies of P, la splendida Limited Edition si mostra in un video

Probabilmente molti di voi non sanno che esiste una Limited Edition di Lies of P, rarissima e prodotta in soli 60 esemplari. La redazione di VGC è riuscita a mettere le mani su una delle copie di questa edizione davvero particolare, mostrandola nel dettaglio grazie ad un accurato video unboxing. Come potete vedere dal filmato che trovate qui sotto, oltre ad un’elegante confezione, la Limited Edition di Lies of P contiene un cuore in ottone ispirato a uno dei simboli del gioco, dei poster, un gagliardetto e altri oggetti da collezione, come spille e frammenti di Ergo.

Stando a quanto rivelato da VGC, produrre una singola Limited Edition può costare oltre 92o euro: per questo, tale edizione è stata realizzata in quantità così limitate. Tra l’altro, la versione non è disponibile attraverso i regolari canali di vendita, visto che avrebbe raggiunto un prezzo piuttosto proibitivo per molti giocatori. Insomma, un vero cimelio per i collezionisti, per quanto inavvicinabile.

Vi ricordiamo che Lies of P è ora disponibile su PC, PlayStation e Xbox ed in più è incluso sin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass. Se volete saperne di più sul gioco, trovate la nostra recensione a questo indirizzo.