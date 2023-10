LEGO: la più grande mostra d’Europa a Bergamo dal 12 ottobre

Dal 12 ottobre fino al 25 febbraio 2024 si terrà a Bergamo, presso l’Oriocenter, la più grande mostra europea di opere realizzate con mattoncini LEGO.

All’interno della mostra LEGO di Oriocenter saranno presenti 100 modelli, per un totale di 8 milioni di mattoncini utilizzati. Ecco alcune immagini.

All’interno della mostra si potranno ammirare pezzi come il più grande Titanic del mondo, realizzato con oltre 500.000 mattoncini LEGO. Si tratta di un set realizzato in scala 1:25, lungo 11 metri e alto 3.

Tra i set presenti ci sarà anche il Duomo di Milano, e poi il galeone Neptune del film Pirati di Roman Polanski. Si tratta di un set lungo 170 cm, alto 130 cm e largo 50 cm. E non mancherà il corpo umano con tutti gli organi interni.

Ma oltre a questi tipi di set, gli appassionati potranno trovare pezzi provenienti da franchise come Star Wars ed Harry Potter.

Si tratta di una mostra che arriva nel periodo in cui LEGO ha annunciato di voler abbandonare l’idea di utilizzare la plastica riciclata per la composizione dei mattoncini. La casa di produzione è alla ricerca di soluzioni alternative e meno inquinanti per la produzione dei mattoncini.