Assassin’s Creed Mirage, un lungo video di gameplay mostra una delle missioni della campagna

Assassin’s Creed Mirage torna a mostrarsi in un lungo video di gameplay che mostra una delle prime missioni del gioco. Il filmato della durata di oltre 12 minuti ci permette di dare un ulteriore sguardo alle novità di questo capitolo, tra esplorazione, combattimenti a fil di spada e uccisioni furtive. Vediamo il filmato:

Come di certo ormai saprete, dal punto di vista del gameplay, Assassin’s Creed Mirage punta ad essere un ritorno alle origini con una struttura ludica più lineare e maggiormente incentrata su elementi come stealth e parkour. Spariscono dunque le contaminazioni RPG introdotte nell’ultima trilogia, i livelli dei personaggi, la rarità degli oggetti e i dialoghi a scelta multipla, mentre resta l’aquila, utilizzabile, com’è possibile vedere dal video, per studiare le aree in cui bisognerà infiltrarsi.

Da questo punto di vista, dunque, il nuovo Assassin’s Creed sembra presentarsi piuttosto bene, anche sul fronte delle animazioni. Per valutare il resto, tra cui in primis la componente narrativa, dovremo attendere di avere tra le mani il gioco completo, ma le prime impressioni sembrano essere positive. Staremo a vedere.

Intanto, vi ricordiamo che Assassin’s Creed Mirage sarà disponibile nel corso del 2023 per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Amazon Luna in tre differenti edizioni, Standard Edition, Deluxe Edition e Collector’s Case.

La Standard Edition include il solo gioco base , la Deluxe Edition una serie di contenuti digitali bonus, come l’artbook, la colonna sonora e un outfit dedicato a Prince of Persia e infine la Collector’s Case che racchiude tutti i contenuti della Deluxe più una steelbook, un mini-artbook, una mappa di Baghdad e una figure di Basim alta 32 centimetri.

