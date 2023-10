W.I.T.C.H. – Il 4 ottobre esce il fumetto reboot

Dopo vent’anni dal loro debutto ritorneranno le W.I.T.C.H., i personaggi creati da Disney Italia avranno un fumetto reboot pubblicato da Giunti, e dal titolo Il cuore dell’amicizia, che uscirà il 4 ottobre.

Ecco la copertina. Il fumetto è realizzato da Alessandro Ferrari, disegnato da Giulia Adragna per i colori di Chiara di Francia.

E questa è la sinossi del volume, che avrà un prezzo di 9,90 euro per 128 pagine:

W.I.T.C.H. Il cuore dell’amicizia è una graphic novel in stile manga, presentata come il reboot della celebre serie originale a fumetti. In questo moderno adattamento ambientato ai giorni d’oggi il gruppo composto da Will, Irma, Taranee, Cornelia e Hay Lin combatte una misteriosa minaccia proveniente da un altro mondo. Le ragazze scopriranno che solo insieme possono salvare la situazione, perché la magia è più potente se condivisa.

Vent’anni anni dopo, ecco la nuova versione delle W.I.T.C.H., che ripropone una storia basata sulla serie a fumetti originale ma nella forma del romanzo grafico. Si tratta di una storia completamente nuova.

Le protagoniste rispecchieranno le aspettative dei giovani lettori contemporanei: sono ragazze di oggi che vivono la loro quotidianità in un mondo moderno al passo con i nostri tempi. La vita quotidiana, la moda, la tecnologia e la società si ispirano alla realtà.

Questo “riavvio” che consentirà alle giovani lettrici di scoprire e innamorarsi di questa nuova versione magica e riporterà le storiche fan alla memoria della loro magia.