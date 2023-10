Parte la nuova promozione di eBay: con il codice ‘PASSIONI23’ due settimane di sconto dedicate soprattutto ai collectibles

È iniziata il 2 ottobre alle ore 9:00 e si concluderà il 15 ottobre alle 23:59 la nuova promozione eBay dedicata a una selezione di articoli collezionabili e prodotti tech.

Digitando il codice ‘Passioni23’ si potrà accedere a un coupon di valore pari al 15%, applicabile a una spesa minima di 10 euro. Il tetto massimo di sconto è di 100 euro e sono previsti due utilizzi per singolo utente. Lo sconto massimo per l’acquirente potrà quindi arrivare a un totale di 200 euro.

Il codice d’accesso proposto racconta molto di questa iniziativa, di come eBay e i rivenditori attivi sul marketplace siano costantemente impegnati a rispondere alle richieste di una community di appassionati di collectibles con un’offerta ampia, diversificata e soprattutto conveniente. Le categorie incluse nella promozione sono numerose, ma una in particolare emerge per le sue caratteristiche di fenomeno straordinario che negli ultimi 20 anni ha conquistato milioni di giocatori e collezionisti di tutte le età, in ogni angolo del mondo: i giochi di carte collezionabili.

Intorno a marchi come Pokemon, Yu-Gi-Oh! e Magic: The Gathering, citando solo i più famosi, si è creata enorme attenzione e hype, soprattutto tra quanti sono alla ricerca delle edizioni più rare e le carte più preziose. Più tradizionale ma non per questo meno amata è la categoria delle carte collezionabili sportive e figurine, anche questa protagonista della promo Passioni23. L’immagine di bambini che si scambiano le figurine, il tante volte ripetuto ritornello “celo, celo, manca”, è quasi un ricordo del passato. Sul marketplace globale l’offerta è infatti organizzata con metodo per guidare ogni utente, anche principiante, nella ricerca tra carte singole, album interi, box sigillati o set completi, oppure per evento/torneo o per editore. Altra passione e quindi altra categoria in promozione è il modellismo, sia statico sia ferroviario, un universo di collezionismo classico che su eBay trova spazio, attenzione ed acquirenti entusiasti.

La promo di ottobre abbraccia anche una delle grandi riscoperte degli ultimi anni, i dischi in vinile. Icone della storia musicale, i vinili hanno permesso ad appassionati di ogni generazione di riscoprire i suoni autentici di tanti artisti e band. Ai tanti collezionisti del genere eBay offre poi qualcosa in più: il divertimento e l’emozione di scoprire nella significativa selezione di prodotti presenti sul marketplace edizioni originali, varianti di copertina e limited edition dei propri dischi del cuore.

Con il codice Passioni23 si potranno acquistare anche, con lo stesso meccanismo di scontistica, una serie di prodotti tech delle categorie videogiochi e console; notebook, laptop, portatili e desktop; e infine monitor, proiettori, accessori, tutti dei migliori brand sul mercato.