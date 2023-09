PS Store: più di 2000 giochi PS4 e PS5 in sconto con la promozione Big Games Big Deals

Su PlayStation Store arrivano i Big Games Big Deals con tantissimi giochi PS4 e PS5 in sconto. Vediamo le offerte migliori.

Su PlayStation Store sono arrivati i Big Games Big Deals con tantissimi giochi PS4 e PS5 in promozione. La lista dei titoli in offerta include più di 2000 giochi scontati fino al 75% tra cui figurano anche le produzioni di successo più recenti come Resident Evil 4 Remake, Hogwarts Legacy, Stray, A Plague Tale Requiem e tanti altri ancora. Di seguito trovate alcune delle offerte più interessanti:

Resident Evil 4 Remake – 39,89 euro

Hogwarts Legacy: Deluxe Edition – 59,49 euro

Resident Evil Village – 19,99 euro

The Last of Us: Parte I – 59,99 euro

Sekiro – 34,99 euro

Call of Duty: Modern Warfare 2 Cross-gen bundle – 39,99 euro

Far Cry 6 – 17,49 euro

One Piece Odyssey – 34,99 euro

Sonic Frontiers – 29,99 euro

Forspoken: Digital Deluxe Edition – 52,49 euro

Monster Hunter Rise: 19,99 euro

Need for Speed Unbound – 23,99 euro

The Witcher 3: Complete Edition – 19,99 euro

Assassin’s Creed Valhalla – 17,49 euro

Resident Evil 2 – 9,99 euro

Disco Elysium – 13,99 euro

Sifu – 19,99 euro

Yakuza: Like a Dragon – 14,99 euro

DOOM – 4,99 euro

Alan Wake: Remastered – 20,99 euro

Octopath Traveler II – 44,99 euro

Vi ricordiamo, infine, che questa è solo una piccola selezione delle offerte attualmente disponibili. Potete trovare tutti i giochi scontati attualmente in questa iniziativa su PlayStation Store a questo indirizzo. La promozione si unisce ad altre iniziative ancora in corso come i Doppi sconti e sarà valida fino al 27 settembre 2023.