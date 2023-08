PlayStation Store: al via i Doppi Sconti per gli abbonati al PS Plus

Arrivano i Doppi Sconti su PlayStation Store con centinaia di giochi PS5 e PS4 in offerta e un ulteriore sconto per gli abbonati a PlayStation Plus.

Torna la promozione Doppi Sconti su PlayStation Store con centinaia di titoli PS5 e PS4 in promozione. I Doppi Sconti propongono una selezione di titoli in offerta, con sconto raddoppiato per gli abbonati a PlayStation Plus. La promozione sarà attiva fino all’01:00 del 14 settembre.

La lista include tantissimi giochi tra cui anche LEGO 2K Drive, Little Nightmares I eII, Cult of the Lamb, Dead Space, Disco Elysium e tanti altri. Ecco una breve selezione dei giochi scontati (i prezzi indicati sono per gli abbonati a PS Plus):

Dragon Ball : Kakarot a 18,19 euro, sconto del 74%

GTA Premium Edition a 24,84 euro, sconto del 29%

It Takes Two a 13,59 euro, sconto del 66%

WWE 2K23 a 40,49 euro, sconto del 46%

Rainbow Six Siege Ultimate Edition a 41,39 euro, sconto del 54%

Borderlands 3 Super Deluxe Edition a 19,19 euro, sconto del 76%

Dead Island 2 a 48,99 euro, sconto del 30%

Far Cry 6 Deluxe Edition a 23,39 euro, sconto del 74%

Cult of the Lamb a 24,49 euro, sconto del 30%

Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker a 19,19 euro, sconto del 68%

Dead Space a 55,99 euro, sconto del 30%

Little Nightmares I e II a 14,99 euro, sconto del 70%

GTA The Trilogy – The Definitive Edition a 29,99 euro, sconto del 50%

Forspoken a 39,99 euro, sconto del 50%

Lost Judgment a 17,99 euro, sconto del 70%

Like a Dragon: Ishin! A 35,99 euro, sconto del 40%

LEGO 2K Drive Awesome Rivals Edition a 99,59 euro, sconto del 17%

Need for Speed Heat a 37,79 euro, sconto del 46%

Wild Hearts a 47,99 euro, sconto del 40%

Disco Elysium The Final Cut a 13,99 euro, sconto del 65%

Kena: Bridge of Spirits a 13,59 euro, sconto del 66%

Gotham Knights a 22,49 euro, sconto del 70%

Persona 5 Royal per PS5 a 35,99 euro, sconto del 40%

Ghostwire Tokyo a 27,99 euro, sconto del 60%

Soul Hackers 2 a 48,99 euro, sconto del 60%

Vi ricordiamo che questa è solo una piccola selezione dei titoli attualmente in promozione. Trovate la lista completa a questo indirizzo.