Marvel’s Spider-Man 2: qualcuno lo ha già platinato, ecco in quante ore

A quanto pare c’è già chi è riuscito a platinare Marvel’s Spider-Man 2, impiegando circa 30 ore per ottenere tutti i trofei. L’impresa è stata riportata da @ChrisGaming95 in un post su X che è stato prontamente cancellato.

Come possiamo vedere dallo screen che trovate qui sotto, l’utente afferma di aver ottenuto il Platino di Marvel’s Spider-Man 2 in circa 30 ore, assieme agli altri 2 trofei d’oro, 17 di argento e 22 di bronzo. La lista dei trofei, già spuntata in rete, include diversi obiettivi legati al completamento delle missioni secondarie e delle sfide e all’ottenimento i tutti i costumi e dei gadget. Insomma le attività che andranno ad impreziosire la nuova fatica di Insomniac di certo non saranno poche.

Yes but deleted, too much attention — 🎮Chris/Wait for Mirage🎮 (@ChrisGaming95) October 2, 2023

Per il resto, il tempo impiegato dall’utente per concludere l’avventura è in linea con quella che dovrebbe essere la durata della campagna. Il team aveva svelato qualche giorno fa alcuni dettagli su quella che potrebbe essere la durata effettiva del gioco che è equiparabile a quella del primo capitolo, ossia 17 ore e poco più di 30 ore se si vuole completare tutto e quindi ottenere tutti i trofei legati all’avventura.

Marvel’s Spider-Man 2 sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2023 su PS5.