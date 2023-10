Cielo di ottobre 2023: in arrivo l’eclissi di Luna e la Notte della Luna

Il mese di ottobre si preannuncia come un periodo affascinante per gli amanti dell’astronomia, con la Luna che assume un ruolo di primo piano nel cielo notturno. Numerosi eventi celesti attendono di catturare l’attenzione degli osservatori del cielo durante questo mese.

Tutto comincia sabato 21 ottobre con la “Notte della Luna”, una giornata mondiale dedicata alla nostra fedele compagna celeste. Questo evento è promosso a livello globale, e l’Unione Astrofili Italiani è uno dei partner ufficiali. In Italia, tradizionalmente, vi è un grande numero di adesioni a questa iniziativa, con appassionati e curiosi che si uniscono per osservare la Luna attraverso i telescopi e apprezzarne la bellezza.

Ma il culmine delle osservazioni lunari avverrà il 28 ottobre, quando un’eclissi parziale di Luna sarà il protagonista indiscusso. Durante questo evento, una parte del disco della Luna piena apparirà oscurata nella sua parte inferiore. L’eclissi inizierà quando la Luna entrerà nella penombra alle ore 20:01 italiane e raggiungerà il suo culmine alle 22:15.

Oltre all’evento lunare, ottobre offre ulteriori spettacoli celesti. Le “Notti dei Giganti” si terranno il 6 e 7 ottobre, in onore dei giganti gassosi Giove e Saturno. Queste serate pubbliche coincidono con un periodo di eccellente visibilità per questi pianeti, a poche settimane dalle rispettive opposizioni (Saturno è già avvenuta il 27 agosto, mentre Giove è attesa per il 3 novembre). Osservando attraverso un telescopio, sarà possibile individuare anche Urano e Nettuno, che si trovano anch’essi vicini al momento di opposizione al Sole. Inoltre, Venere sarà visibile nelle prime ore del mattino per quasi 4 ore, offrendo un’opportunità unica per gli appassionati.

Nel corso del mese, le giornate si accorceranno di circa 1 ora e 21 minuti in Italia, e l’ora solare tornerà in vigore nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre. Durante le prime ore serali, sarà ancora possibile osservare alcune delle costellazioni che hanno dominato il cielo estivo, mentre inizieranno a comparire ad est quelle che diventeranno prominenti nei mesi successivi, come Pesci, Ariete, Pegaso, Andromeda e Perseo.

La Luna sarà anche coinvolta in tre affascinanti congiunzioni durante il mese: si incontrerà due volte con Giove nella costellazione dell’Ariete (l’1 e il 29 ottobre) e il 24 ottobre con Saturno nella costellazione dell’Acquario. Ottobre promette quindi di offrire spettacoli celesti memorabili e invita tutti gli appassionati a alzare gli occhi al cielo durante le notti stellate.