Sonic Frontiers: disponibile l’update gratuito The Final Horizon

Sonic Frontiers si aggiorna con l’arrivo dell’ultimo aggiornamento The Final Horizon. Disponibile gratuitamente, questo nuovo update introduce diversi contenuti e migliorie tra cui numerose correzioni di bug. Potete trovare il trailer di lancio dell’update qui sotto:

Nello specifico The Final Horizon introduce una storia aggiuntiva, ambientata poco prima della battaglia finale sull’isola di Ouranos, diversi nuovi collezionabili, nuove sfide e la possibilità di vestire i panni di Tails, Knuckles e Amy per la prima volta. Con l’aiuto di Sage e Dr. Eggman, Sonic partirà per una nuova missione con l’obiettivo di convertire la cyber corruzione prima che questa provochi danni incalcolabili, nel frattempo, Amy, Knuckles e Tails si metteranno in marcia per trovare i Chaos Emerald.

Vi ricordiamo che Sonic Frontiers è la nuova avventura del porcospino blu rilasciata a novembre dello scorso anno per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch e PC. Se volete saperne di più sul gioco, trovate la nostra recensione a questo indirizzo.