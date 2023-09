Tom Brady: in lavorazione una serie biopic

Tom Brady, dopo essersi ritirato dalla NFL e dal Football, sta diventando sempre più un personaggio al centro dello schermo: da poco è stata diffusa la notizia che verrà sviluppata su di lui una serie biopic dal titolo The Patriot Way.

Il titolo The Patriot Way è un riferimento al fatto che Tom Brady ha giocato per gran parte della propria carriera da giocatore di Football nei New England Patriots.

Il progetto è portato avanti da Gotham Group. La storia di Tom Brady che verrà raccontata sarà un percorso che racconterà l’ascesa del quarterbak, da scelta marginale al sesto round del draft NFL, a superstar globale che ha portato i New England Patriots a nove Super Bowls, vincendone sei.

Nella serie verranno raccontate anche le controversie su Aaron Hernandez, “Spygate” e “Deflategate”, nonché i conflitti di Brady con l’allenatore Bill Belichick.

Paul Tamasy ed Eric Johnson scriveranno The Patriot Way, che sarà adattato partendo dal libro 12: The Inside Story of Tom Brady’s Fight for Redemption, volume del 2018 realizzato dai giornalisti sportivi Casey Sherman e Dave Wedge.