TAP Portugal: la privatizzazione del vettore aereo è in corso

Il Portogallo ha annunciato un importante sviluppo nella privatizzazione del suo vettore aereo di bandiera, Transportes Aéreos Portugueses (TAP). Il governo portoghese, guidato dal primo ministro Antonio Costa, ha dato il via libera alla procedura di cessione di almeno il 51% del capitale della compagnia aerea statale. Questa mossa mira a potenziare il settore dell’aviazione nazionale e a migliorare la competitività di TAP sul mercato globale.

Il ministro delle finanze portoghese, Fernando Medina, ha spiegato che l’obiettivo principale di questa decisione è promuovere la crescita della compagnia aerea TAP, aumentare l’utilizzo degli aeroporti nazionali come hub strategici, creare nuovi posti di lavoro nel settore del trasporto aereo e ottimizzare le tariffe per i passeggeri. Questo annuncio sottolinea l’impegno del governo portoghese nel rafforzare l’industria dell’aviazione del paese e renderla più competitiva a livello internazionale.

Attualmente, quattro potenziali acquirenti stanno competendo per l’acquisto di TAP Portugal. Tra questi ci sono il Gruppo franco-olandese Air France-KLM, la compagnia aerea tedesca Lufthansa, il Gruppo International Airlines Group (IAG) e un consorzio di imprenditori portoghesi. Gli esperti del settore indicano Air France-KLM come favorito, in parte grazie al fatto che la compagnia aerea francese ha già completato il rimborso dei sostegni statali e ha ottenuto l’approvazione da parte delle autorità europee per effettuare nuove acquisizioni.

Sebbene sia noto che almeno il 51% del capitale di TAP Portugal sarà venduto, la percentuale di proprietà che lo Stato intende mantenere non è stata ancora definita. Tuttavia, il governo portoghese ha chiarito che gli acquirenti interessati devono essere operatori del settore con una dimensione significativa e non semplici investitori finanziari. Questo approccio mira a garantire che il futuro di TAP sia guidato da esperti dell’industria dell’aviazione, con un forte impegno a migliorare il settore aereo nazionale.