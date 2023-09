Lucky Red e Amazon Music insieme per una straordinaria serie di podcast

Attualità, cinema, letteratura, cronaca nera, storia, politica, costume che hanno segnato l’Italia raccontati nei dodici nuovi podcast targati Lucky Red, in collaborazione con Amazon Music. Un connubio che unisce la trentennale esperienza di Lucky Red nel raccontare grandi storie attraverso film e serie tv con quella di streaming service di Amazon Music. Con le voci di Lirio Abbate, Valerio Bergesio, Marco Bocci, Isabella Ferrari, Chiara Francini, Edoardo Leo, Francesco Montanari e molti altri. Da oggi, 29 settembre, i primi episodi sono disponibili su Amazon Music e dal 13 ottobre sui servizi di streaming podcast, con una seconda tornata in arrivo a novembre.

Si parte da Picciotti – La mafia raccontata da Lirio Abbate e si prosegue con Storyboard, dietro le quinte del cinema con Gabriele Niola; I Maestri dell’inganno raccontati da Valerio Bergesio. Bad Girls – Da vittime a carnefici, il romanzo di Antonella Bolelli Ferrera narrato da Isabella Ferrari. E ancora Diari da un esorcismo con Marco Bocci, ispirato ad autentici diari compilati da uno psichiatra a metà degli anni Settanta; Le regole del venerabile – La storia del tutto autentica, tranne le parti in cui è menzognera, di Licio Gelli, il capo della loggia P2 attraverso le parole di Francesco Montanari. Quale ascolterete per primo? A novembre invece Edoardo Leo ci accompagnerà alla scoperta della vita e delle battaglie di Marco Pannella con “Giacinto”; invece, tramite “Refuge” Chiara Francini ci condurrà tra le storie dei servizi di Refuge LGBT; e Massimiliano Griner ricostruirà l’indagine del delitto di Serena Mollicone in “Fontecupa”. Il mostro di Firenze e Zodiac: quali sono le connessioni tra i due serial killer? Ne parlerà Luca Ward in “Zodiac e il Mostro di Firenze: la teoria dell’acqua”; tra documenti e testimonianze le incredibili verità su “Ludwig – Gli eredi del nazismo” con Laura Antonella Carli, Nicolò Tabarelli. Infine, Asia Argento parlerà della nuova sessualità degli italiani attraverso un racconto divertente e leggero, partendo dall’attesissima serie di Prime Video Gigolò per caso.

I PODCAST DISPONIBILI DAL 29 SETTEMBRE:

Picciotti – La mafia raccontata da Lirio Abbate (Ascolta qui)

Voce narrante: Lirio Abbate.

11 ep. x 30 min.

Autori: Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Griner.

Picciotti è il racconto dell’ascesa del clan dei Corleonesi, la più potente associazione criminale in seno a Cosa nostra, dall’assassinio del sindacalista Placido Rizzotto, agli ultimi giorni di libertà di Totò Riina, fino all’arresto recentissimo di Matteo Messina Denario.

Storyboard (Ascolta qui)

Voce narrante e autore: Gabriele Niola

15 ep. x 30 min.

Dietro ogni film c’è una storia gigantesca, quasi più grande di quella del film stesso. È la storia dell’intreccio di capitali, intenzioni, rischi e follie che sono servite per farlo. Il giornalista cinematografico Gabriele Niola ci porta dietro le quinte dei grandi film della storia del cinema, tra aneddoti e ritratti memorabili di addetti ai lavori. Da Il sorpasso a Qualcuno volò sul nido del cuculo, passando per Ladri di biciclette, Blues Brothers e Fitzcarraldo.

Maestri dell’inganno (Ascolta qui)

Voce narrante e autore: Valerio Bergesio

8 ep. x 40 min.

Da Madoff ai ragazzi delle teste di Modigliani. Con sagacia e black humor, Valerio Bergesio ci racconta le storie incredibili dei più grandi truffatori di tutti i tempi e di quegli imbrogli che hanno condizionato maggiormente la storia del nostro paese.

Bad Girls – Da vittime a carnefici (Ascolta qui)

Voce narrante: Isabella Ferrari

10 ep. x 25 min.

Autori: Adattamento dall’omonimo romanzo Bad Girls. Da vittime a carnefici di Antonella Bolelli Ferrera. Antonella Bolelli Ferrera in collaborazione con Grazia Giardiello.

Bad Girls. Ragazze “cattive”. Ragazze che finiscono nelle notizie di cronaca nera e di cui ignoriamo tutto, tranne il crimine che hanno commesso. E soprattutto le loro ragioni. Perché un delitto, a volte, è una storia della quale si dimentica l’inizio. Dieci storie di donne da ogni parte d’Italia e da ambienti diversi.

Diari da un esorcismo (Ascolta qui)

Voce narrante: Marco Bocci

5 ep. x 25 min.

Autori: Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Griner, ispirato a vicende tratte dal libro di David Murgia “Vade Retro – esorcismi e possessioni”

Diari da un esorcismo è un podcast che si ispira ad autentici diari compilati dallo psichiatra e direttore dell’ospedale psichiatrico di Bologna a metà degli anni Settanta come testimone di veri e propri esorcismi. Rimasti dimenticati per molti anni nell’archivio di un quotidiano, sono stati recentemente riportati alla luce grazie a un fortuito ritrovamento.

Le regole del venerabile – La storia del tutto autentica, tranne le parti in cui è menzognera, di Licio Gelli, il capo della loggia P2. (Ascolta qui)

Voce Narrante: Francesco Montanari

10 ep. x 40 min.

Autori: Ispirato a Italia Occulta di Giuliano Turone, edito da Chiarelettere Editore. Scritto da Francesco Montanari, Massimiliano Griner e Daniele Rielli.

Dai materassi della Permaflex alla Villa di Castiglion Fibocchi. L’ascesa e il declino del maestro venerabile Licio Gelli, il capo della Loggia P2, vengono raccontati sotto forma di confessione privata – ma completamente aderente alle risultanze storiche e documentali – resa a un carceriere durante la sua permanenza in una prigione svizzera.

DISPONIBILI DA NOVEMBRE:

Zodiac e il Mostro di Firenze: la teoria dell’acqua

Voce narrante: Luca Ward

6 ep. x 40 min.

Autori: Giovanni Boscolo, Emanuele Cava, Matteo Billi in collaborazione con Francesco Amicone

I tre autori ripercorrono l’inchiesta giornalistica che sta portando alla luce il possibile collegamento tra due dei serial killer più famosi della storia, il mostro di Firenze e Zodiac.

Ludwig – Gli eredi del nazismo

Voce narrante: Laura Antonella Carli, Nicolò Tabarelli

8 ep. x 40 min.

Autori: Laura Antonella Carli, Nicolò Tabarelli

Un’indagine approfondita e minuziosa sulla serie di delitti commessa da Ludwig, un misterioso duo criminale di matrice neo-nazista che terrorizzò il nord-est d’Italia tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli anni 80.

Fontecupa. Il mistero di Serena Mollicone.

Voce narrante: Massimiliano Griner

9 ep. x 40min.

Autori: Massimiliano Griner, Antonella Bolelli Ferrera

Fontecupa. Il mistero di Serena Mollicone è un’inchiesta che ricostruisce il celebre caso di Serena Mollicone, la diciottenne di Arce (Frosinone) ritrovata cadavere in un bosco nei pressi di Fontana Liri il 1° giugno 2001, due giorni dopo la sua scomparsa. Solo un mese fa sono state depositate le motivazioni della sentenza che assolve i presunti esecutori.

Giacinto. Lo sciamano della Repubblica.

Voce Narrante: Edoardo Leo

10 ep. x 40 min.

Autori: Antonella Bolelli Ferrera, Massimiliano Griner

Giacinto è un podcast in dieci episodi che racconta la vita, gli amori e le scandalose battaglie del leader radicale Marco Giacinto Pannella (1930-2016).

Refuge

Voce Narrante: Chiara Francini

6 ep. x 25 min.

Autore: Antonella Bolelli Ferrera.

Refuge racconta sei storie di ragazzi e ragazze Lgbt che hanno trovato accoglienza e sostegno grazie al progetto Refuge, fondato da Fabrizio Marrazzo nel 2016. L’associazione Refuge, infatti, dispone di due case di accoglienza, protette, in località segrete, che ospitano rispettivamente, a turno, fino a quando è necessario, otto giovani LGBT e quattro persone trans, tutti vittime di discriminazione e di violenza.

Gigolò per caso – Il Podcast

Voce narrante: Asia Argento

Autori: Anita Dadà

4 ep. x 15

Gigolò per caso – Il Podcast offre una rappresentazione dettagliata del mestiere del gigolò: le sue sfumature e particolarità, offerte e servizi, per poi affrontare il tabù dei sex toys nell’universo maschile. L’imbarazzo in camera da letto quando scappa una parola o un rumore di troppo e i feticismi e i giochi di ruolo capaci di accendere i desideri nascosti delle persone.

