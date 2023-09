Frankenstein: Corrado Roi disegna il mostro horror in un fumetto in uscita il 15 ottobre

Il 15 ottobre verrà pubblicato per Lo scarabeo il fumetto Frankenstein – Nel nome del padre, un volume che è stato realizzato con la sceneggiatura di Marco Cannavò, e con i disegni di Corrado Roi, il popolare disegnatore di Dylan Dog.

Ecco le copertina di Frankenstein – Nel nome del padre.

Il fumetto sarà composto da 120 pagine in bianco e nero. Ecco la descrizione del titolo:

Seconda tappa della collana “I Classici Horror”, dove le più grandi opere della letteratura gotica trovano nuova vita in storie liberamente ispirate alle originali. Questa volta è il turno di Frankenstein o il moderno Prometeo, capolavoro di Mary Shelley. Si tratta di uno dei più apprezzati testi del genere: il rapporto tra lo scienziato Victor Frankenstein e il cosiddetto “mostro” è ormai assurto a mito archetipico della travagliata relazione tra il creatore e la sua creatura, un espediente che la scrittrice utilizza per trattare argomenti come il confronto dell’Uomo con Dio, o per discutere i limiti razionali del progresso scientifico.