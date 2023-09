Cuphead: nuovo update su PC e Xbox in occasione del 6° anniversario

In occasione del sesto anniversario di Cuphead, i ragazzi di Studio MDHR hanno lanciato un nuovo update che introduce diversi extra. Non si tratta di nuovi contenuti per il gioco, ma di diversi documenti che ci permettono di ricevere qualche dettaglio in più sul coloratissimo run’n’gun.

Da oggi, infatti, gli utenti potranno accedere ad una speciale Art Gallery che include vari bozzetti preparatori, 100 artwork, la colonna sonora e video dietro le quinte che raccontano la genesi del gioco. Una piacevole aggiunta che farà di certo la gioia di tutti gli appassionati di Cuphead.

The Xbox community was among the first to embrace Cuphead with open arms.

To show our thanks, we're releasing a free Xbox Anniversary Update on September 29th! Containing 100 photos from the MDHR archive, behind-the-scenes videos, all of Cuphead's orchestral tunes, and more! pic.twitter.com/1nMphLCDRV

— Studio MDHR (@StudioMDHR) September 27, 2023