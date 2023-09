All Nippon Airways: l’acquisizione di Nippon Cargo Airlines è stata rinviata al 2024

L’accordo di acquisizione tra All Nippon Airways (ANA) e Nippon Cargo Airlines (NCA) in Giappone è stato oggetto di un rinvio, con la data prevista per l’operazione spostata dal 1 ottobre 2023 al 1 febbraio 2024. Il Gruppo giapponese Nippon Yusen Kabushiki (NIK), noto per la sua expertise nei settori della logistica e dei trasporti marittimi e aerei, ha annunciato questo cambiamento nella tempistica.

Il rinvio dell’acquisizione è dovuto al processo di esame e approvazione da parte delle autorità antitrust di varie nazioni e regioni coinvolte. NIK ha chiarito che, nonostante il cambiamento nella data di esecuzione dello scambio finanziario, le politiche e le intenzioni delle tre società coinvolte nell’operazione rimangono invariate.

L’obiettivo principale di ANA con questa acquisizione è potenziare significativamente la sua rete internazionale di trasporto aereo di merci. NCA, con una flotta di otto aerei B-747/8F e servizi a circa 20 destinazioni, ha continuato ad investire nell’espansione e nell’aggiornamento delle sue risorse, introducendo nuove aeromobili e migliorando le operazioni e la manutenzione. Inoltre, ha dato grande importanza alla formazione continua del personale.

L’acquisizione di NCA da parte di ANA rappresenta un passo strategico per consolidare ulteriormente la posizione di ANA come player chiave nel settore del trasporto aereo di merci. La flotta e le operazioni di NCA completeranno l’offerta di servizi cargo di ANA, consentendo alla compagnia di espandere la sua portata e la sua capacità di servire una vasta gamma di destinazioni internazionali.