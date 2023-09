Wo Long: Fallen Dynasty, ecco l’espansione Conquistatore di Jiangdong

Oggi KOEI TECMO Europe e lo studio di sviluppo Team NINJA hanno lanciato “Conquistatore di Jiangdong“, il secondo DLC di Wo Long: Fallen Dynasty, l’action RPG dark fantasy disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Windows e Steam. Seguite le lotte di Sun Ce dopo la morte di suo padre, Sun Jiang, nel nuovo capitolo della storia. Qui i giocatori potranno viaggiare attraverso Xiangyang e le Colline di Shentingling, incontrando nuovi spaventosi mostri Shrimp Soldier e alcuni dei più feroci signori della guerra dell’Antica Cina, tra cui Gan Ning e Taishi Ci. Il pacchetto DLC contiene anche una nuova arma, la Spada Lunga, una nuova Bestia Divina, un nuovo contenuto end game intitolato “The Thousand Mile Journey ” e altro ancora.

Oltre al DLC a pagamento, da oggi è disponibile un aggiornamento gratuito che include armi collaborative con l’apprezzato Lies of P, il nuovo emozionante action RPG di Neowiz Games. Inoltre, proprio oggi partono i saldi autunnali sul catalogo Koei Tecmo disponibile su PC (Steam), Nintendo Switch e PlayStation. Maggiori info nel trailer in calce e a quest’indirizzo. Tra i titoli in sconto, naturalmente, c’è anche lo stesso Wo Long, disponibile sia in versione base che in Digital Deluxe Edition al 30% di sconto.

Wo Long: Fallen Dynasty è un epico action RPG soprannaturale ambientato nel periodo dei Tre Regni, creazione congiunta dei produttori di Team NINJA, Fumihiko Yasuda (Nioh) e Masaaki Yamagiwa (Bloodborne). Il gioco segue la drammatica storia, ricca di azione, di un soldato di milizia senza nome che combatte per la sopravvivenza in una versione dark fantasy della tarda dinastia Han in cui i demoni affliggono i Tre Regni. I giocatori combattono creature mortali e soldati facendo uso delle arti marziali Cinesi e dell’arte della spada, tentando di superare le avversità risvegliando il vero potere nascosto dentro di loro.

Leggi anche: