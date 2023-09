Turkish Airlines: problemi ai motori PW-1100G costringono a terra 12 aeromobili

Il problema riscontrato sui motori PW-1100G non è limitato a Turkish Airlines, altre compagnie aeree in tutto il mondo hanno segnalato problemi simili.

La compagnia aerea Turkish Airlines ha recentemente annunciato la necessità di mettere a terra fino a 12 dei suoi aeromobili di tipo A-320 a causa di problemi riscontrati sui motori PW-1100G, prodotti dall’azienda americana Pratt & Whitney. Questa decisione è stata presa in seguito a preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei motori. L’ispezione e la manutenzione dei velivoli verranno eseguite entro la fine del 2023.

Il problema riscontrato sui motori PW-1100G non è limitato a Turkish Airlines, altre compagnie aeree in tutto il mondo, tra cui Spirit Airlines, Delta Air Lines e Air New Zealand, hanno segnalato problemi simili. Questa situazione ha innescato una serie di azioni correttive da parte di Pratt & Whitney e delle autorità di regolamentazione dell’aviazione.

Turkish Airlines attualmente gestisce una flotta composta da 58 aeromobili, tra cui A-320neo ed A-321neo, che sono equipaggiati con il motore PW-1100G. L’azienda ha dichiarato che prevede di mettere a terra tra 11 e 12 di questi aeromobili entro la fine dell’anno, anche se questa cifra potrebbe essere soggetta a revisioni a causa delle incertezze legate alle procedure di ispezione e manutenzione.

All’inizio del 2023, il Gruppo RTX, il proprietario di Pratt & Whitney, ha emesso un richiamo per centinaia di aeromobili che utilizzano il motore PW-1100G. Questa decisione è stata presa a seguito delle preoccupazioni riguardo a una possibile contaminazione del metallo utilizzato in alcune componenti del motore, che potrebbe causare crepe e problemi di affidabilità. Si prevede che fino a 700 motori dovranno essere ispezionati e, se necessario, riparati entro il 2026.

La sicurezza dei passeggeri è sempre la priorità delle compagnie aeree e dei produttori di aeromobili. Turkish Airlines sta adottando misure precauzionali per garantire che i suoi aeromobili siano sicuri e affidabili per i viaggiatori. Nel frattempo, Pratt & Whitney sta lavorando per risolvere i problemi tecnici legati ai motori PW-1100G al fine di mantenere elevati standard di sicurezza nell’industria dell’aviazione.