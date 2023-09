SPYxANYA: Operation Memories, trailer italiano dello spin-off di SPY x FAMILY

La famiglia Forger fa il suo debutto nei videogiochi con il nuovo SPYxANYA: Operation Memories di Bandai Namco Europe, di cui vi mostriamo oggi il trailer italiano ufficiale. Basato sulla serie manga e anime Spy × Family, i giocatori prenderanno il controllo di Anya Forger, un’orfana con abilità telepatiche che è stata adottata da Loid Forger. Il gioco è in sviluppo per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC via Steam e uscirà nel 2024.

Queste alcune caratteristiche di SPYxANYA: Operation Memories:

Guarda Spy × Family attraverso gli occhi di Anya – Con il compito assegnato dall’Eden College di tenere un foto-diario, i giocatori devono scattare memorabili foto di Anya, per completare il suo diario attraverso uscite che includono parchi, spiagge, aree per cani, acquari e musei.

Scatta foto quando Anya trova qualcosa di interessante – Trova qualcosa che catturi l’attenzione di Anya per scattare foto di lei, della sua famiglia e degli amici. Le buone foto saranno salvate come memorie di Anya.

Tanto divertimento e mini-giochi – Una varietà di oltre 15 mini-giochi sono disponibili per i giocatori. Divertiti con giochi basati sulle scene tipiche dell’anime: dal bowling agli allenamenti con Yor, per guadagnare punti e sbloccare costumi e oggetti.

Crea il tuo stile – Personalizza i Forger con costumi sbloccabili e altri oggetti per creare il tuo stile e aumentare ancora di più il divertimento nel gioco. Usa anche la modalità foto per creare il ritratto perfetto della famiglia Forger!

Spy × Family nasce come manga, nel 2019, scritto e disegnato da Tatsuya Endo: si tratta di una serie ancora in corso, con all’attivo undici volumi, a cui sono seguiti una light novel a opera di Aya Yajima e una serie anime creata da Wit Studio e CloverWorks. Questa la sinossi del manga, per come riportata da Panini Comics:

Nome in codice: Twilight. Può mutare il proprio volto in un secondo. Può sventare il lancio di un missile un attimo prima dell’irreparabile. Può portare a compimento imprese impossibili. Niente però l’ha preparato alla prossima missione: trovare moglie (e figlio!) in una settimana…

