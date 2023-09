Pet Sematary: Bloodlines – La regista rivela gli elementi del romanzo al centro del film

Lindsey Anderson Beer è la regista di Pet Sematary: Bloodlines, film che arriverà su Paramount+ a ottobre. La filmmaker ha voluto raccontare in un’intervista quali sono stati gli elementi del romanzo di Stephen King su cui si è voluta soffermare maggiormente.

Ecco le sue parole:

Il finale di [Pet Sematary] rivela che Jud è il guardiano dei boschi, e il libro dice che l’esperienza di Jud con Timmy Baterman è la ragione per cui il male lo prende di mira anche quando è vecchio. Ci sono tante cose del genere che non vengono esplorate nei film, e che molti fan non conoscono perché non hanno letto il libro, o non lo hanno letto per tanto tempo.