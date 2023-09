Me contro Te Il FIlm – Vacanze in Transilvania: annunciate la proiezioni speciali

Annunciate le anteprime e le proiezioni speciali di Me contro Te Il FIlm - Vacanze in Transilvania, insieme all'inizio delle prevendite.

Dopo il sensazionale successo dei loro primi quattro film, i Me contro Te tornano al cinema il 19 ottobre con una nuova avventura “da brividi”: Me contro Te Il FIlm – Vacanze in Transilvania. In previsione dell’uscita sono stata annunciate le anteprime e le proiezioni speciali del film, dedicate a tutti i fan: da Palermo a Brescia, passando per Roma, Milano, Bologna e Bergamo, aprono oggi le prevendite per gli speciali appuntamenti previsti. A seguire i dettagli delle anteprime e proiezioni speciali: le prevendite sono già attive sui siti e sulle App dei cinema coinvolti. Maggiori info a quest’indirizzo.

SABATO 14 OTTOBRE 2023 (anteprime)

PALERMO

A partire dalle ore 10.00 – UCI CINEMAS PALERMO

DOMENICA 15 OTTOBRE 2023 (anteprime)

ROMA

A partire dalle ore 10.00 – CINEMA ADRIANO

A partire dalle ore 19.30 – THE SPACE CINEMA MODERNO

GIOVEDI’ 19 OTTOBRE 2023

NAPOLI

A partire dalle ore 16.OO – THE SPACE CINEMA NAPOLI

VENERDI 20 OTTOBRE 2023

FIRENZE

A partire dalle ore 16.30 – UCI CINEMAS FIRENZE

A partire dalle ore 18.20 – CINEMA MARCONI

SABATO 21 OTTOBRE 2023

BOLOGNA

A partire dalle ore 10.00 – CINEMA MEDICA

MODENA

A partire dalle ore 16.00 – CINEMA VICTORIA

DOMENICA 22 OTTOBRE 2023

MILANO

A partire dalle ore 10.00 – UCI CINEMAS BICOCCA

VIMERCATE

A partire dalle ore 12.15 – THE SPACE CINEMA – VIMERCATE

BERGAMO

A partire dalle ore 15.00 – UCI CINEMAS ORIO AL SERIO

BRESCIA

A partire dalle ore 17.00 – MULTISALA OZ

Sinossi: Nel laboratorio ormai abbandonato del Signor S., Viperiana, Perfidia e la banda dei Malefici stanno tramando un piano malvagio per distruggere i Me Contro Te e il mondo intero: oscurare il Sole con il prezioso diamante delle paure e rendere la Terra un posto buio e desolato. Ma il diamante è nascosto nel posto più spaventoso del Pianeta: il Castello del Conte Dracula in Transilvania! Sofì, Luì, Chicco, Tara e Ajar partono così per la Transilvania, mentre il Signor S. si mette sulle tracce dei Malefici. Qui i nostri amici dovranno vedersela con il Conte Dracula in persona, il suo fedele servitore Patumièr, e sua figlia Ombra. Attraverso passaggi segreti, quadri parlanti e nuovi amori, il gruppo di amici imparerà ad affrontare le proprie paure e realizzerà che le diversità sono un valore e non un limite e non bisogna temerle.

