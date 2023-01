Me contro Te Il Film – Missione Giungla supera gli incassi di Avatar: La Via dell’Acqua

Straordinario risultato per Me contro Te Il Film - Missione Giungla, che supera addirittura gli incassi di Avatar: La Via dell’Acqua al box-office italiano.

Me contro Te Il Film – Missione Giungla domina il box office italiano nel suo primo weekend in sala. Con un risultato di 2.307.000 euro in quattro giorni di programmazione (escluse le anteprime) è il primo film a scavalcare Avatar: La Via dell’Acqua, che era in testa al botteghino italiano da cinque settimane consecutive. Il film, uscito nelle sale giovedì 19 gennaio, ha infatti registrato il miglior incasso nel weekend d’apertura per un film italiano da marzo 2020.

Alessandro Araimo, General Manager Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery, commenta così:

Con il fantastico risultato di ‘Me contro Te Il Film – Missione Giungla’, i Me contro Te si riconfermano un top asset per il nostro gruppo: una collaborazione ormai consolidata che in questi anni ha portato ad importanti successi di pubblico dando slancio all’intero mercato cinematografico italiano e sottolineando il valore delle produzioni locali di Warner Bros. Pictures. Luì e Sofì dimostrano ancora una volta la loro straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico dei giovanissimi non solo sul web ma anche al cinema con l’ennesimo progetto creativo capace di richiamare nelle sale il pubblico dei bambini e delle famiglie. Questo risultato conferma lo splendido inizio del 2023 di Warner Bros. Pictures nell’anno della celebrazione dei 100 anni degli Studios, frutto anche di una stretta collaborazione con il partner Colorado Film. Con un listino ricco di titoli di ogni genere, ci auguriamo di contribuire al successo e al rilancio del mercato cinematografico italiano e di riportare il grande pubblico nelle sale per tutta la durata dell’anno.

I Me contro Te hanno così commentato lo straordinario esordio al cinema del loro quarto film:

Siamo felicissimi che il nostro nuovo film stia piacendo e abbiamo il cuore pieno di gioia nel vedere così tanti bambini sorridenti riempire le sale di tutta Italia accompagnati dalle loro famiglie e dai loro amici per passare dei momenti di spensieratezza insieme.

Alessandro Usai e Iginio Straffi dichiarano, per Colorado Film:

Siamo felici dello splendido risultato di ‘Me contro Te Il Film – Missione Giungla’, che conferma la straordinaria forza del franchise arrivato al quarto film con un così grande successo al debutto. Colorado Film è contenta di proseguire la collaborazione con Warner Bros. Pictures e Me contro Te convinta che questa potrà dare ancora importanti soddisfazioni.

Me contro Te Il Film – Missione Giungla, con protagonisti Luì e Sofì, i Me contro Te, è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te. Il film, al cinema distribuito da Warner Bros. Pictures, è diretto da Gianluca Leuzzi e scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna, Sofia Scalia e Gianluca Leuzzi. La fotografia del film è di Vito Trecarichi, il montaggio di Davide Cerfeda, la scenografia di Mario Torre e i costumi di Tecla Turiaco. Le musiche del film sono di Matteo Curallo.

Sinossi:

Dopo le avventure nell’Antico Egitto, Luì e Sofì vorrebbero solo riposarsi, ma una nuova minaccia incombe sulla Terra. Una fonte magica nascosta tra la giungla custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo ma, se contaminata, può trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita. Viperiana lo ha scoperto e con l’aiuto del suo fedele servitore Serpe ha già iniziato a mescolare nella fonte pozioni stregate che rendono l’acqua viola; ci vorrà solo qualche giorno perché tutto sia irreversibilmente avvelenato. Inizia una lotta contro il tempo per Luì e Sofì che insieme all’aiutante di Pongo e accompagnati dalla guida Serenino e da Tara, figlia del capo tribù dei Pesantosi, dovranno decifrare la mappa che li condurrà alla fonte magica e sventare il piano diabolico di Viperiana. Ma devono stare attenti, perché tra loro si nasconde un nemico inaspettato!

