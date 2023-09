ITA Airways: la campagna “A Sky full of Italy” promuove il turismo italiano negli USA

ITA Airways, la rinomata compagnia aerea italiana, ha svolto un ruolo di primo piano ieri durante la seconda edizione newyorkese di Travel Hashtag, un importante evento conferenza itinerante focalizzato sull’Italia e sulla promozione del turismo italiano nel mercato nordamericano.

In qualità di vettore ufficiale, ITA Airways è stata uno dei principali partner dell’evento, tenutosi presso l’incantevole The Michelangelo Hotel, nel cuore di Manhattan. L’evento ha dedicato interamente la sua attenzione ai luoghi da visitare in Italia e alle tendenze da scoprire nel 2024.

La partecipazione di ITA Airways al secondo appuntamento di Travel Hashtag nella Grande Mela è stata accolta con grande entusiasmo, poiché l’iniziativa mira a presentare e promuovere l’Italia, l’unicità del Made in Italy e l’eccellenza italiana al pubblico chiave del settore turistico nordamericano. Gli Stati Uniti rappresentano infatti il principale mercato internazionale per la compagnia aerea, che offre un totale di 122 voli settimanali tra le città di New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington e San Francisco e l’Italia.

ITA Airways si pone l’obiettivo di diventare il vettore di riferimento per i viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti verso l’Italia e, attraverso Roma, verso l’Europa e il Mediterraneo. La compagnia aerea è impegnata a offrire la migliore esperienza possibile ai suoi passeggeri, permettendo loro di vivere appieno l’esperienza italiana a bordo dei suoi aerei con livrea blu, sin dal momento dell’imbarco.

Questo concetto è al centro della nuova campagna di marketing di ITA Airways intitolata “A Sky full of Italy”, che è stata lanciata proprio ieri sul mercato statunitense. La campagna si concentra su come i passeggeri possano trovare a bordo degli aerei ITA Airways ciò che cercano quando pensano all’Italia, offrendo loro un’esperienza “italianissima” fin dal primo momento.

La campagna, intitolata “A Sky full of Italy”, è stata lanciata ieri a San Francisco e Los Angeles e sarà presentata il 28 settembre a Boston e Washington, seguita dal debutto il 5 ottobre a New York e Miami. La campagna sarà visibile su importanti piattaforme televisive in streaming e sarà promossa attraverso cartelloni digitali nelle principali aree di Boston, New York, Los Angeles e Miami. Inoltre, verrà visualizzata su autobus completamente personalizzati a Los Angeles, San Francisco e Washington, su una barca dotata di uno schermo digitale a Miami e avrà una significativa presenza digitale e online in tutte queste città.