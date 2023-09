High on Life, data d’uscita e trailer per il nuovo DLC del gioco

Squanch Games ha annunciato con un trailer la data di uscita ufficiale di High on Knife, l'interessante DLC previsto per High on Life.

Squanch Games ha annunciato con un trailer la data di uscita ufficiale di High on Knife, il DLC previsto per High on Life, il suo irriverente sparatutto pubblicato lo scorso dicembre. L’espansione sarà disponibile a partire dal 3 ottobre 2023. Vediamo il nuovo trailer pubblicato per l’occasione:

Per chi non lo sapesse, High on Knife è il DLC a tinte horror tutto dedicato a Knifey, il simpatico coltello parlante presente nel gioco. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura ci saranno tutta una serie di personaggi inediti: Harper, doppiata da Sarah Sherman (Saturday Night Live), una pistola ex-militare che cerca di fare i conti con il suo passato traumatico e B.A.L.L., una pistola ispirata a un flipper e gestita da un gruppo coordinato di piccoli uomini che fanno del loro meglio.

Ci siamo davvero concentrati sull’horror con ‘High On Knife’, quindi aveva perfettamente senso lanciarlo nel periodo di Halloween”, ha dichiarato il direttore di Squanch Studio Mike Fridley. Questo contenuto scaricabile offre sensazioni fastidiose, un orrore corporale più spietato, boss più inquietanti e ogni tipo di novità strana al mondo che abbiamo introdotto con High On Life.”

Il DLC arriverà su Xbox Series, Xbox One, PC (Steam, Epic Games Store e Microsoft Store), PlayStation 4 e PlayStation 5. Inoltre, sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass.