Castlevania: Nocturne, Devil May Cry, Tomb Raider e tutte le nuove serie animate su licenza Netflix

Il prossimo futuro si prospetta molto ricco, su Netflix, per gli amanti delle serie animate: arriveranno difatti ben otto nuove serie, tutte discretamente attese. Sette di queste, peraltro, sono tratte da noti franchise, molti dei quali videoludici. Castlevania: Nocturne, Sonic Prime, Devil May Cry, Scott Pilgrim Takes Off, Masters of the Universe: Revolution, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft e Blue Eye Samurai.

Partiamo, dunque, da Castlevania: Nocturne e un first look di ben sette minuti, che ben ci mostra la realizzazione tecnica e le atmosfere di questo nuovo anime tratto dalla celebre saga “vampirica” di Konami.

È finalmente giunto il momento tanto atteso dai fan: sono in arrivo nuovi episodi di Sonic Prime, naturalmente solo su Netflix.

Non abbiamo ancora una data d’uscita ma la serie animata Tomb Raider: The Legend of Lara Croft promette davvero bene, sia per il lato tecnico che per le atmosfere, catturando in pieno quelle del trittico reboot di qualche anno fa su cui si è basati, con meno fortuna, per il live action con Alicia Vikander.

Dopo la serie anime del 2007, ecco che Capcom ci riprova con una nuova serie animata basata su Devil May Cry, di cui, tuttavia, si sa ancora ben poco, a parte la direzione del veterano Adi Shankar.

L’atteso “remake” animato del film live action di Scott Pilgrim arriverà il 17 novembre su Netflix, ricco di elementi noti ma anche di singolari novità: nella nuova clip di Scott Pilgrim Takes Off scopriamo che, in questa versione, Ramona non è un fattorino di Amazon.ca ma… consegna i DVD a noleggio del “vecchio” servizio Netflix!

Torna il soft reboot di He-Man e dei MOTU che tanto ha fatto discutere, con una nuova serie ambientata dopo Revelation: Masters of the Universe: Revolution. Potremo gustarcela in toto nel 2024, ma intanto ecco qui una clip con He-Man e Randor contro Scare Glow.

Una VHS con tantissimi laser, videogiochi… e una rana Assassina!? È il momento di unirsi alla rivoluzione con Dolph Laserhawk per liberare i cittadini di Eden. Da Ubisoft e Adi Shankar, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix invaderà Netflix il 19 ottobre.

Abbiamo, infine, Blue Eye Samurai, serie originale dagli autori di Logan e Blade Runner 2049; una serie animata ambientata in un periodo storico brutale, che debutterà sulla piattaforma a partire dal 3 novembre.

