YouTube Premium Lite giunge al capolinea: stop al piano ‘low-cost’ da 7€/mese

A partire dal 25 ottobre, YouTube interromperà il servizio Premium Lite, costringendo gli utenti a passare alla versione completa di Premium per eliminare gli annunci dai video.

Premium Lite, precedentemente disponibile a €7 al mese solo in alcuni paesi europei, permetteva di usufruire di una visione senza pubblicità. A differenza dell’abbonamento più completo, che tra le altre cose include anche l’accesso senza pubblicità a YouTube Music, la versione Lite si limitava sostanzialmente a rimuovere le pubblicità.

Il passaggio a Premium comporta un costo mensile sostanzialmente raddoppiato. Come anticipato, prevede anche l’accesso ad un ricco pacchetto di benefit, tra cui YouTube Music, il download dei video per la visione offline e la possibilità di riprodurre video in background durante l’uso di altre app.

Gli attuali abbonati a Premium Lite riceveranno un mese di prova per l’abbonamento Premium completo, dopodiché potranno valutare se rinnovare o meno il servizio.

