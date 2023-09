The Last Case of Benedict Fox per PS5 annunciato: includerà diverse novità al lancio

The Last Case of Benedict Fox si prepara ad approdare anche su PS5 con diverse novità al lancio, tra cui figurano diversi miglioramenti grafici e all'interfaccia.

Plot Twist e Rogue Games hanno annunciato che The Last Case of Benedict Fox arriverà presto anche su PS5. Il gioco è stato disponibile per diversi mesi solo su Xbox e PC e ora finalmente si prepara ad approdare anche su console Sony. Il team di sviluppo non ha annunciato ancora una data d’uscita per la versione PS5, ma ha confermato che ci saranno diverse novità al lancio.

La versione PS5 diThe Last Case of Benedict Fox, infatti, includerà diversi miglioramenti e non solo sul piano grafico: il gioco vanterà un sistema di combattimento completamente rivisto, diversi miglioramenti dell’interfaccia utente, un potenziamento dell’intelligenza artificiale dei nemici, la modifica di alcuni puzzle, nuove caratteristiche di gameplay e tanto altro ancora.

A seguito dei numerosi feedback ricevuti dagli utenti, il team ha lavorato sodo per migliorare l’esperienza di gioco che al lancio si è presentato in uno stato tecnico tutt’altro che eccellente con diverse limitazioni lato combat system e sul piano della leggibilità.

In attesa di conoscere la data d’uscita, vi ricordiamo che The Last Case of Benedict Fox è un gioco a metà tra metroidvania e avventura investigativa. Nei panni di un investigatore, dovremo esplorare gli anfratti di un’immensa villa decadente, il luogo del macabro omicidio di una giovane coppia, e la scomparsa del loro bambino, in cerca di indizi.