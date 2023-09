The Dark Pictures: Man Of Medan: in regalo la versione PC, ecco come riscattarla

La versione PC di The Dark Pictures: Man Of Medan può essere scaricata gratis per un periodo di tempo limitato. Vediamo come ottenerla.

The Dark Pictures: Man Of Medan sarà disponibile per il download gratuito per un periodo di tempo limitato, grazie ad una nuova promozione di Bandai Namco. La versione in regalo è quella PC e per ottenerla basta semplicemente inoltrare la richiesta sul sito nella sezione dedicata.

Tutto quello che dovrete fare per riscattare gratuitamente il gioco in versione PC su Steam sarà effettuare la registrazione di un account Bandai Namco o effettuare il login al vostro account se ne siete già in possesso a questo indirizzo, compilare il form e attendere l’arrivo del codice di attivazione del prodotto.

La promozione è valida dal 25 al 29 settembre 2023, ma sembra che la quantità di codici messi in palio da Bandai Namco sia limitata, dunque qualora foste interessati a provare il gioco, vi consigliamo di non attendere molto.

The Dark Pictures: Man Of Medan è il primo episodio della prima stagione dell’antologia horror di Supermassive Games. Si tratta di una serie di avventure horror interattive, dove le scelte del giocatore influenzano la trama e il destino dei protagonisti del gioco, che potrebbero salvarsi tutti o morire tragicamente. In questo primo episodio, cinque amici partono per una vacanza in barca, quando un evento molto sinistro li sorprende dando vita a un viaggio a bordo di una vera e propria nave fantasma.