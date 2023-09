LG ha presentato un laptop con schermo pieghevole: si chiama Gram Fold

LG si unisce alla corsa dell’innovazione presentando il suo primo laptop pieghevole, diventando così l’ultimo attore nel settore a lanciare un prodotto in questa crescente, seppur ancora di nicchia, categoria. Il sito americano Engadget definisce il Gram Fold come molto simile all’ASUS Zenbook 17 Fold e al Lenovo ThinkPad X1 Fold. In sostanza, è un dispositivo touchscreen che può essere utilizzato come un enorme tablet o un computer quando completamente aperto.

Gli utenti avranno a disposizione uno schermo OLED da 17 pollici con risoluzione QXGA+ (2560 x 1920 pixel) quando utilizzato come display e potranno collegarlo alla tastiera Bluetooth in dotazione se desiderano utilizzarlo come postazione di lavoro. Il dispositivo supporta anche penne stilografiche, permettendo di utilizzarlo come un tablet tradizionale per progetti che coinvolgono arte, architettura e calligrafia.

Quando è piegato, la parte superiore diventa uno schermo da 12 pollici, mentre la parte inferiore può trasformarsi in una tastiera per la digitazione. LG afferma di aver testato il modello e di aver verificato che possa resistere a 30.000 piegature senza danneggiare il display. Samsung testa i cardini dei suoi smartphone pieghevoli Galaxy circa 200.000 volte, ma è probabile che la maggior parte delle persone utilizzi molto di più il proprio smartphone rispetto al computer o al tablet in un giorno.

Il LG Gram Fold è alimentato da un processore Intel Core i5 di 13a generazione ed è dotato di una RAM che, secondo l’azienda, è 15 volte più veloce rispetto a una memoria LPDDR5 da 5.200.

Almeno inizialmente, questo laptop sperimentale sarà disponibile solamente in Corea, che è il mercato domestico di LG. Il prezzo? Non particolarmente accessibile: circa 3500€. D’interessante, comunque, c’è che i primi 200 clienti potranno ricevere uno sconto importante e pagarlo meno di 3000€.