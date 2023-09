Steam Deck 2, ma quando esce? Un dirigente di Valve dice che bisogna aspettare ancora molto

Valve ha confermato che bisognerà aspettare ancora un bel po' per vedere uno Steam Deck 2. Nel frattempo, Starfield e The Last of Us girano già a fatica.

Valve ha chiarito che l’uscita della Steam Deck 2 non è in discussione – presto o tardi si farà quasi sicuramente -, ma che bisognerà aspettare comunque ancora un paio di anni. Insomma, non aspettatevi un aggiornamento all’anno.

Pierre-Loup Griffais di Valve ha dichiarato che, realisticamente, l’uscita della seconda generazione della console portatile potrebbe essere fissata verso la fine del 2025. Il dirigente ha precisato che attendere ancora un po’ potrebbe aiutare Valve ad avere accesso a componenti migliori, che permetterebbero – tra le altre cose – di offrire un’autonomia migliorata.

Griffais ha anche spiegato che l’obiettivo di Valve è far sì che gli sviluppatori ottimizzano i loro giochi prendendo in considerazione anche le prestazioni dello Steam Deck. Per questo è necessario che ci sia una certa omogeneità: creare versioni diverse della console ogni anno renderebbe questo obiettivo più difficile. Realisticamente, le case editrici di videogiochi si limiterebbero ad ottimizzare i loro titoli basandosi esclusivamente sull’ultima versione della console, verosimilmente più potente.

La rivista The Verge segnala che già oggi la console fa un pochino di difficoltà con alcuni dei giochi più recenti, specie se ottimizzati in maniera non proprio efficiente, o, più semplicemente, se davvero molto esigenti. The Last of US Parte I non gira benissimo, mentre Starfield è giocabile, sì, ma con dettagli grafici piuttosto modesti.