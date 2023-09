ChatGPT ora parla e ascolta: come Alexa e Siri, ma molto più intelligente

Nel corso delle prossime due settimane, la nuova versione del chatbot verrà resa disponibile a tutti gli abbonati a ChatGPT Plus.

L’azienda di intelligenza artificiale OpenAI ha rilasciato una nuova versione del suo popolare chatbot, ChatGPT, che ora consente l’interazione attraverso il linguaggio parlato. Gli utenti possono dialogare con ChatGPT e ricevere risposte verbali, simili alle interazioni con assistenti digitali come Amazon Alexa e Apple Siri.

Un’importante novità è l’abilità di ChatGPT di rispondere anche a immagini. Gli utenti – spiega il NY Times -ora possono caricare una foto, ad esempio dell’interno del loro frigorifero, e il chatbot fornirà una lista di piatti che è possibile preparare con gli ingredienti disponibili.

OpenAI ha accelerato il rilascio delle sue tecnologie di intelligenza artificiale in queste ultime settimane. In questo mese, l’azienda ha presentato una versione del suo generatore d’immagini DALL-E, integrandolo anche in ChatGPT.

La possibilità di comunicare verbalmente è vista da OpenAI come un modo più naturale per interagire con il chatbot. L’azienda sostiene che le voci sintetiche di ChatGPT, cinque le opzioni tra cui scegliere, inclusi voci maschili e femminili, siano più convincenti rispetto a quelle utilizzate con i digital assistant popolari.

Nel corso delle prossime due settimane, la nuova versione del chatbot verrà resa disponibile a tutti i sottoscrittori di ChatGPT Plus, un servizio che costa 20 dollari al mese. Tuttavia, l’unico modo per comunicare a voce con l’IA è attraverso l’applicazione mobile per iPhone, iPad e smartphone e tablet Android.