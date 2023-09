Super Mario Bros. Wonder: nuovo trailer mostra le caratteristiche del gioco

Super Mario Bros. Wonder torna a mostrarsi in un nuovo trailer che fa una panoramica completa delle caratteristiche del gioco. Vediamo il filmato.

Super Mario Bros. Wonder è tornato a mostrarsi in un nuovo trailer di gameplay che fa una panoramica completa della caratteristiche del gioco. Il filmato, che trovate qui sotto, riassume brevemente quelli che saranno i nuovi personaggi, le ambientazioni e mostrando le nuove meccaniche introdotte, tra cui spiccano in primis le nuove abilità come quella capace di trasformare Mario in un elefante. Vediamo il video:

Annunciato in occasione del Nintendo Direct di giugno, Super Mario Bros. Wonder è un nuovo capitolo della saga 2D di Super Mario. Oltre ai classici personaggi (Mario, Luigi, Toad e Peach), in questa nuova avventura sarà possibile impersonare anche Daisy, Toadette, Yoshi e Ruboniglio. Come sottolineato in apertura, ci saranno poi tutta una serie nuovi poteri che potremo sfoggiare e che andranno ad arricchire il gameplay creando un’esperienza più ricca e strutturata rispetto a quanto visto in passato.

“Il Principe Florian ha invitato Mario e i suoi amici per una visita, ma a sorpresa si è presentato anche un ospite sgradito! Mentre il suo esercito guasta la festa, Bowser ruba un fiore meraviglia e si fonde con il castello del principe, trasformandosi in una fortezza volante!” recita la sinossi ufficiale.

Se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo al nostro speciale che riassume tutte le novità mostrate in occasione del Nintendo Direct dedicato.