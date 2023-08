Super Mario Bros. Wonder: tutte le novità dal Nintendo Direct

Super Mario Bros. Wonder è tornato a mostrarsi con una breve presentazione in occasione del Nintendo Direct dedicato. Facciamo il punto su quanto mostrato.

Super Mario Bros. Wonder è tornato finalmente a mostrarsi in occasione del Nintendo Direct dedicato con una breve presentazione che ci ha permesso di dare uno sguardo più approfondito ai contenuti e alle caratteristiche di questo nuovo attesissimo capitolo della saga dedicata all’idraulico baffuto. L’annuncio dell’arrivo di un nuovo episodio 2D di Mario ha generato non poca sorpresa negli appassionati della serie Nintendo che sin dal 2012 non vedevano l’ora di tuffarsi in una nuova avventura dai toni spensierati e spiccatamente old school.

Seppur fedele ai canoni della serie, però, Super Mario Bros. Wonder non giunge come un progetto che si pone in perfetta continuità con la più recente tradizione, ma come un’opera che cerca di innovare le sue solide basi con una bella dose di coraggio e freschezza. Questo nuovo capitolo della saga, infatti, arriva proprio con l’obiettivo di rinnovare quella formula ludica ben nota agli amanti della saga con tutta una serie di meccaniche inedite e novità che puntano più di ogni altra cosa a meravigliare e sorprendere i giocatori. Cerchiamo dunque di capire cosa ci aspetta, ricapitolando tutte le novità su Super Mario Bros. Wonder emerse in occasione del Nintendo Direct dedicato.

Il Regno dei fiori

La storia di Super Mario Bros. Wonder inizia, come da tradizione, con evento catastrofico che dà inizio all’avventura. Invitati dal principe Florian a visitare il Regno dei Fiori, Mario e i suoi amici si ritroveranno a fare i conti ancora una volta con il malvagio Bowser, deciso a seminare caos e distruzione. Il solo tocco del fiore meraviglia lo ha trasformato in un ombroso castello e ovviamente starà ai nostri eroi riuscire a riportare la pace nel regno.

Quest’ultimo è composto da 6 mondi distinti che circondano l’Arcipelago dei Fiori, ognuno con caratteristiche e biomi differenti, per un totale di 7 aree da esplorare. Il video ci ha mostrato una grande varietà di scenari che ricordano per design e ricchezza quelli del regno dei Funghi, con zone desertiche, ghiacciate, montuose e infine piene di lava. Un aspetto sicuramente interessante da sottolineare è che in questo nuovo capitolo potremo anche giocare i livelli nell’ordine preferito. Le varie zone saranno aperte e potremo dunque decidere esplorare le zone in totale libertà, affrontando magari determinati livelli successivamente, nel caso non ci sentissimo abbastanza pronti.

Personaggi e nuove abilità

Nel gioco saranno disponibili diversi personaggi: Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad e Toadette. Ogni personaggio presenta le stesse caratteristiche, a differenza di Yoshi e Ruboniglio, che non subiscono danni e che dunque ci permettono di vivere un’esperienza di gioco più tranquilla.

La grande novità di Super Mario Bros. Wonder, però, è rappresentata dai nuovi poteri che arricchiscono il gameplay creando un’esperienza più ricca e strutturata rispetto a quanto visto in passato. Nel gioco, infatti, potremo trasformarci in un’elefante, emettere bolle d’aria, indossare uno speciale cappello-trivella e tanto altro ancora.

Nel primo caso, potremo sfruttare la proboscide in diversi modi: potremo non solo colpire i nemici, usandola come un’arma a tutti gli effetti, ma usarla anche in modi più fantasiosi, spruzzando acqua per far crescere delle piante, creando delle barriere, respingendo oggetti e tanto altro ancora. Questo potenziamento, come gli altri, è disponibile anche per altri personaggi come Luigi, Peach, Daisy, Toad e Toadette.

Il potere della bolla, invece, ci permetterà di lanciare delle bolle che colpiscono i nemici. Potremo colpirli anche attraverso le barriere o utilizzare le bolle per raggiungere luoghi sopraelevati, impossibili da raggiungere normalmente.

Interessante, infine, anche il potere della trivella che ci permetterà di planare dopo un balzo, penetrare il terreno in qualsiasi direzione e procedere anche sotto terra per evitare il contatto con i nemici.

Fiore meraviglia, spille e multiplayer

Ma la vera grande novità di Super Mario Wonder è senza dubbio rappresentata dai Fiori Meraviglia, che se toccati, danno vita a degli effetti speciali che modificano il livello. Ecco così che in un attimo i tubi potrebbero iniziare a muoversi, il terreno potrebbe inclinarsi e la nostra prospettiva cambiare. Ci sono poi persino degli effetti meraviglia che trasformano il nostro personaggio in un Goomba o in una palla acuminata. Parliamo, quindi, di una meccanica senza dubbio promettente che potrebbe arricchire il gameplay in modi inediti ed originali.

Se a questo aggiungiamo che è stata aggiunta anche la possibilità di avere dei potenziamenti temporanei, ecco che Super Mario Bros. Wonder come un prodotto ancor più sfaccettato e ricco di sorprese. Prima di affrontare un livello, potremo equipaggiare una spilla, che ci consentirà di sfruttare l’abilità speciale corrispondente. Paracadute, salto in alto e tanti tanti altri, tutti collezionabili o acquistabili nei negozi del gioco spendendo le monete viola, raccolte nel corso dell’avventura.

Infine, ampio spazio è stato dedicato anche alla modalità multiplayer. Potremo affrontare l’avventura in compagnia grazie alla modalità cooperativa, aperta a un massimo di quattro giocatori sia in locale che online. Se uno dei nostri amici viene sconfitto in co-op locale, il suo personaggio vagherà per il livello sotto forma di spiritello. In questo caso, potremo raggiungerlo per resuscitarlo o interagire con lui in modi particolari.

Insomma, inutile dire che quanto mostrato ci ha lasciato stupiti e desiderosi di mettere al più presto le mani sul gioco: le meccaniche inedite e le altre novità ludiche introdotte nella serie potrebbero traghettare le avventure di Mario verso una dimensione ancor più dinamica e moderna, seppur così familiare. Se Super Mario Bros. Wonder si rivelerà all’altezza di queste rosee aspettative, potremmo davvero avere tra le mani la più interessante avventura di Mario in due dimensioni da anni a questa parte con un gioco che si fa forte di idee nuove e che punta a meravigliare i giocatori sin dai primi istanti.

Super Mario Bros. Wonder sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.