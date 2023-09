Star Wars Jedi 3 – Il videogioco è in sviluppo, secondo Cameron Monaghan

L'interprete Cameron Monaghan ha dichiarato che Star Wars Jedi 3 sarebbe già in sviluppo.

Dopo i titoli Star Wars Jedi: Fallen Order del 2019, e dopo Star Wars Jedi: Survivor, anche il terzo capitolo della saga è in sviluppo. Star Wars Jedi 3 è stato confermato da Cameron Monaghan, l’attore che sta dietro al personaggio Cal Kestis.

Non sono state diffuse altre notizie a riguardo, perciò non si ha idea del periodo entro il quale verrà distribuito Star Wars Jedi 3. Per ora si ha a disposizione solo l’arco temporale che ha differenziato il primo dal secondo titolo di Star Wars Jedi: si tratta di quattro anni.

Se queste fossero le tempistiche, Star Wars Jedi 3 dovrebbe essere distribuito entro il 2027. Si dovrebbe trattare di un titolo per PC, PS5, e Xbox Series X|S game. Mentre, per quanto riguarda le nuove console PS6 e Xbox si dovrà aspettare, probabilmente, il 2028 per avere una loro distribuzione.

Il secondo titolo di Star Wars: Jedi è stato recensito in maniera più che positiva, ed anche Lega Nerd si è espressa in linea con questi giudizi.