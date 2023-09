Alan Wake 2, un nuovo video approfondisce la meccanica del doppio protagonista

IGN ha pubblicato un video diario in cui il game director Kyle Rowley e dalla narrative designer Molly Maloney approfondiscono la meccanica del doppio protagonista di Alan Wake 2. Come sappiamo, in Alan Wake 2 vestiremo i panni sia di Alan che dell’agente dell’FBI Saga Anderson.

Le storie dei due protagonisti risulteranno in qualche modo interconnesse anche se si svolgeranno in due luoghi diversi. Saga si muoverà all’interno della cittadina immaginaria di Bright Falls dove giunge con l’obiettivo di indagare sulla misteriosa morte di un collega, mentre Alan all’interno del Luogo Buio, una dimensione da incubo in cui è rimasto intrappolato per 13 anni.

Come sottolineato in precedenza dagli sviluppatori, le due campagne avranno caratteristiche e toni differenti. Quella di Alan sarà più terrificante e votata all’azione, mentre quella di Saga avrà dei ritmi più rilassati con sezioni riflessive, ma comunque ricca di momenti di tensione.

Vi ricordiamo che di recente, Sam Lake è tornato a parlare del gioco ai microfoni di Kinda Funny, svelando anche la durata complessiva dell’avventura. Alan Wake 2 presenterà infatti, una storia molto più corposa rispetto al primo capitolo e sarà più cupo e terrificante, con una struttura da survival horror, due protagonisti ed un’esperienza che pone al centro la componente narrativa.

Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 27 ottobre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.