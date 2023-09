Alan Wake 2: ecco quanto durerà indicativamente, sarà il gioco più lungo di Remedy

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Kinda Funny, Sam Lake è tornato a parlare di Alan Wake 2, soffermandosi anche su quella che sarà la durata complessiva del gioco. In precedenza, Lake aveva già confermato che quella di Alan Wake 2 sarebbe stata una storia corposa, più strutturata e più estesa rispetto al precedente capitolo. Alan Wake 2 sarà dunque più lungo del primo episodio e stando riferito da Lake durerà oltre le 20 ore.

Credo che i giochi Remedy, se ripercorriamo tutta la loro storia, essendo molto incentrati sulla narrazione, siano sempre stati piuttosto brevi, tipo 10 ore o giù di lì”, ha spiegato Lake. E internamente abbiamo sempre pensato di dover trovare il modo di fare giochi più lunghi, perché la gente sceglie i giochi anche dal punto di vista del rapporto quantità-prezzo, per averne abbastanza. Quindi Control è stato sicuramente il nostro gioco più lungo fino ad oggi, e Alan Wake 2 sarà ancora più lungo – più di 20 ore”.

Intanto cresce l’attesa per l’arrivo di questo secondo episodio delle avventure dello scrittore maledetto. Il team si è detto soddisfatto del risultato raggiunto, nonostante sia stato sviluppato da un team di sole 130 persone e dunque con meno risorse rispetto a quelle impiegate per altri tripla A.

Un risultato che appare ancor più notevole, se consideriamo che il gioco è stato descritto da Remedy come il suo progetto più ambizioso. Non ci resta dunque che attendere poche settimane per scoprire se questo nuovo episodio sarà in grado di rispettare le nostre aspettative.

Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 27 ottobre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.