Bob Marley: One Love – Posticipata l’uscita del film su Bob Marley

Ecco la nuova data d'uscita stabilita negli Stati Uniti per Bob Marley: One Love.

Doveva uscire a gennaio 2024 Bob Marley: One Love, il film biopic sul popolare cantante raggae, ma dagli Stati Uniti è arrivata la notizia che il lungometraggio sarà disponibile nelle sale cinematografica dal 14 febbraio, il giorno di San Valentino.

L’uscita a San Valentino sembrerebbe ideale per un film che ha il titolo One Love. Probabilmente la distribuzione posticipata negli Stati Uniti condizionerà anche quella italiana.

Bob Marley: One Love segue la vita dell’iconico cantante Bob Marley, interpretato da Kingsley Ben-Adir, passando dalla sua educazione in Giamaica fino alle sua performance più celebri. Il trailer ha rivelato che il film biografico metterà in mostra sia la sua vita privata che quella pubblica, incluso uno dei momenti più difficili del percorso di Bob Marley, quando divenne il bersaglio per un tentato omicidio quando era all’apice della sua carriera.

Nel cast di Bob Marley: One Love troviamo anche Lashana Lynch, che interpreterà la moglie Rita Marley. Reinaldo Marcus Green sarà il filmmaker che farà da regista del biopic, mentre la sceneggiatura è a cura di Zach Baylin, Frank E. Flowers e Terence Winter.